Tábata acusa gestão de Ricardo Nunes de zerar artificialmente filas para creches

Coluna do Estadão

Tabata Amaral (PSB-SP) acusa a gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), de zerar artificialmente filas das creches retirando da conta crianças ainda sem atendimento. Em denúncia ao Ministério Público, a parlamentar afirma que uma servidora ordenou “limpeza das listas”, tratando alunos não encontrados como desistentes.

LAVOU. A Secretaria de Educação do município confirmou o caso e disse que a subprefeitura Capela do Socorro, onde o incidente ocorreu, “foi reorientada quanto à busca ativa de alunos que deixaram de frequentar as unidades escolares”.

LONGE. Tabata apresentou também relatos de mães cujos filhos não têm frequentado a creche por terem sido alocados longe de casa. A secretaria informa que a matrícula é cancelada após 15 dias de faltas consecutivas, sem justificativa.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Tabata Amaral, deputada federal (PSB-SP)