369 candidatos abrem mão de disputar eleição

A Justiça Eleitoral já recebeu 369 pedidos de renúncia ou cancelamento de registro de candidaturas em todo o País. Desse total, 128 foram protocolados por mulheres e 241, por homens. Apesar de o número de renúncias masculinas ser maior, levando em consideração o total de candidatos, a proporção de desistências femininas é ligeiramente maior. Em média, 1,4 mulher em cada 100 abriu mão da disputa; no caso dos homens, a proporção é de 1,2 para cada 100. Boa parte dos “ex-candidatos” alegou motivos pessoais e também falta de recursos.

Regionalizado. Só em São Paulo, já foram 45 renúncias, sendo 15 de mulheres. A proporção também é um pouco menor no caso dos homens. Uma delas, Silvia Zamith (PSDB), alegou falta de recursos.

Troca-troca. A partir da homologação da renúncia, os partidos têm até 10 dias para realizar a substituição, desde que seja, no máximo, até 17 de setembro.

É burla? O ex-ministro do TSE e advogado Marcelo Ribeiro diz que, se ficar comprovado que as candidatas que desistiram se inscreveram apenas para ajudar seus partidos a atingir a cota de 30% de mulheres, a sigla será punida.

Falem bem ou mal… O discurso de vítima do PT deve ajudar o partido a crescer nas eleições. Cientistas políticos preveem que a sigla, hoje com 5 governadores, deve eleger ao menos 7 em outubro. No Nordeste, o partido tem candidatos nos seguintes Estados: BA, CE, PI e RN. Lidera em todos.

Esqueça. Apenas a campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) avalia que a eleição pode terminar no primeiro turno. Os demais candidatos competitivos, três deles (Alckmin, Marina e Ciro) com experiência em eleição presidencial, não têm dúvida de que haverá dois turnos.

Lotação. Alckmin disse à Coluna achar impossível que uma eleição com 13 candidatos (incluindo o do PT) se encerre no primeiro turno. Para tentar levar o tucano à segunda fase da disputa, o PSDB vai pregar mais perto do dia da eleição o voto útil com o discurso de que é isso ou o PT de volta.

Sem pressão. Pela fragilidade do estado de Bolsonaro, o avião que o transportou para São Paulo na sexta, 7, voou a 24 mil pés, enquanto o comum para esse tipo de jato é a 29 mil pés.

Próxima… As provas do relatório da PF que apontou envolvimento do presidente Temer em esquema de corrupção serão compartilhadas com o inquérito do quadrilhão do MDB na Câmara, que tramita na Justiça Federal do DF.

…fase. O destino dessa investigação quando Temer não tiver mais foro privilegiado ainda é mistério. A decisão será do ministro Edson Fachin. E há núcleos de investigação em outros Estados que também estão interessados em herdá-la.

CLICK. O Espaço de Imprensa Ministro Teori Zavascki passa por retoques depois da inauguração no Supremo Tribunal Federal (STF). Os letreiros serão reposicionados porque estão desalinhados.

OS VICES

Saco de bondade. O ministro do Trabalho, Caio de Mello, disse a Michel Temer há duas semanas que o projeto para conceder empréstimos para o trabalhador usando o FGTS já está em fase final.

Para baixo. A expectativa é que o juro médio nos bancos caia de 40% para 25%.

A SEMANA

Segunda-feira, 10

Temer divulga medidas para beneficiar museus do País

Depois do incêndio no Museu Nacional, o Planalto anuncia medidas para o funcionamento dessas instituições.

Terça-feira, 11

PT oficializa troca na cabeça da chapa presidencial

No último dia do prazo fixado pelo TSE, o PT deve confirmar o nome de Fernando Haddad para substituir Lula.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA. COLABOROU RAFAEL MORAES MOURA

