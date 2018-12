Militares também querem comando da Infraero

Militares articulam para colocar o brigadeiro Hélio Paes de Barros Junior na presidência da Infraero. A movimentação não é bem recebida pela equipe do futuro ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para quem a presença de um militar no comando da empresa pode atrapalhar o processo de privatização, uma determinação do presidente eleito, Jair Bolsonaro. O brigadeiro é diretor da Agência Nacional de Aviação Civil e tem mandato até 2021. O atual presidente, Antonio Claret, foi indicado pelo chefe do PR, Valdemar Costa Neto.

Tudo dominado. Dos 22 ministros do futuro governo Bolsonaro, sete têm formação militar. Incluindo o general Santos Cruz, escalado para fazer a interlocução política com o Congresso.

Vai… Em reunião com a bancada do PSD, anteontem, Bolsonaro contou ter recebido de auditores voluntários relatório que aponta que 70% do déficit do INSS pode ser resolvido combatendo fraudes no sistema.

…e vem. Cinco deputados do PSD relataram à Coluna que, diante disso, o presidente eleito voltou a minimizar o problema. E aproveitou para cutucar o PT, a quem acusa de ter causado o déficit ao lotear cargos na área.

Faxina. Futuro superministro da Economia, Paulo Guedes autorizou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a fazer um pente-fino nos contratos do banco, mesmo que isso acarrete pressão de políticos.

Vida nova. Um ministro do Supremo antevê problemas para Sérgio Moro diante da polêmica envolvendo movimentações atípicas de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que repassou cheque para a futura primeira-dama Michele Bolsonaro.

Sem mira. Observa que Moro aceitou a vaga com a condição de que ministros denunciados serão exonerados. Mas não recebeu aval para “demitir” o filho e a mulher do presidente.

Siga o dinheiro. Uma das suspeitas dos investigadores é que servidores repassavam parte do dinheiro para o senador eleito. Um delegado da PF diz que não é crime fazer doação. Mas que o rumo da história vai depender das circunstâncias.

Muda mais. Em mensagem de despedida à bancada do MDB na Câmara, o deputado federal João Arruda (PR) fez um alerta. “Nosso partido vai viver momentos difíceis e precisamos urgentemente pensar em alternativas para melhorar a imagem da legenda.”

Lado B. A aliados, Arruda, que não se reelegeu, justificou a previsão. Disse acreditar que correligionários serão presos em 2019.

He’s back. Carlos Bolsonaro passa a semana em Brasília. Está de volta à equipe de transição.

CLICK. Presidente da Assembleia de São Paulo, Cauê Macris, já começou a distribuir convites para a posse de João Doria e Rodrigo Garcia como governador e vice.

Sem freio. Bolsonaro está com ideia fixa de ir ao Fórum Mundial de Davos, em janeiro. Para isso, teria de adiar a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. A família é contra. Hoje, ele passará por exames no Einstein, em São Paulo.

Só subindo. Mais dois deputados derrotados nas urnas vão ser acomodados no governo Bolsonaro. Valdir Colatto (MDB-SC) vai assumir cargo no Ministério da Agricultura e Darcísio Perondi (MDB-RS) na Saúde. Na Casa Civil, Onyx Lorenzoni acomodou seis nomes.

PRONTO, FALEI!

“Quem quiser vaguinha, quem quiser trem da alegria, faça concurso na Casa”, DO DEPUTADO DELEGADO WALDIR (PSL-GO), sobre manobra na Câmara para promover agentes de polícia de nível médio para superior.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA. COLABOROU TÂNIA MONTEIRO

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao