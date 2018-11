Itaipu gasta R$ 1 milhão com festa de fim de ano com Michel Teló

Coluna do Estadão

A Itaipu Binacional vai desembolsar R$ 1 milhão para bancar a festa de fim de ano em Foz do Iguaçu (PR) com a presença de Michel Teló. O cantor vai receber R$ 140 mil de cachê. O restante do dinheiro custeará outras atrações.

Procurada, a usina justificou que o apoio é uma forma de fomentar o desenvolvimento social, econômico e cultural de sua “área de influência”. Itaipu bancará também uma comemoração em Hernandarias, município do lado paraguaio. A entrada nas festas é gratuita.