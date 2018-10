O candidato à Presidência pelo PT Fernando Haddad votou na manhã deste domingo, 28, em um colégio no bairro de Indianópolis, em São Paulo. Antes da chegada do candidato, apoiadores do petista e de Bolsonaro já se manifestavam em frente ao local de votação.

Em defesa de Haddad, artistas cantavam e seguravam flores e livros nas mãos, enquanto bolsonaristas batiam panelas em suas varandas. Veja o vídeo: