Tucanos tentam arrancada e esbarram em problemas do Centro de SP

A militância tucana de São Paulo começou nessa sexta-feira (22) uma sequência de mobilizações denominada ‘Arrancada 45’. De acordo com a organização do evento, o intuito é impulsionar o candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) nas pesquisas de intenção de votos. O prefeito da capital Bruno Covas (PSDB) participou da caminhada na região do Anhangabaú e disse que a mobilização acontece em virtude da proximidade da decisão dos eleitores sobre os candidatos em quem vão votar.