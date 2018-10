“Se depender de mim essa porta vai ser aberta”, diz Haddad sobre FHC

O candidato à Presidência pelo PT Fernando Haddad esteve em evento com pessoas com deficiência para discutir novas políticas que atendam essas minorias. Durante coletiva, Haddad comentou a entrevista de FHC concedida ao ‘Estadão’, na qual o ex-presidente menciona que, para ele, há uma porta para o candidato petista. O ex-prefeito também falou novamente sobre Edir Macedo. Antes da chegada de Haddad, um apoiador de Bolsonaro causou confusão na entrada do hotel. Veja o vídeo: