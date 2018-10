PT tenta superar “crise de indentidade” de Haddad

O candidato à Presidência pelo PT Fernando Haddad se reuniu com governadores eleitos de estados do Nordeste, além de outros membros do partido, na tarde desta terça-feira, 9. Eles discutiram as necessidades da região e estratégias para a campanha do presidenciável.

O senador eleito e agora coordenador de campanha, Jacques Wagner, respondeu ao ‘Carrapato Estadão’ sobre o descolamento da imagem de Haddad a Lula. O ex-governador da Bahia ainda ressaltou as boas habilidades do candidato como professor, pai de família e lutador de taekwondo. Veja o vídeo abaixo: