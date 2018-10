A presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann disse em coletiva nesta segunda-feira, 8, que mudanças no programa de governo podem ser feitas a depender das alianças fechadas com outros partidos, mas reforçou que a substância será mantida. Gleisi também mencionou um chamamento aos democratas. A entrevista foi concedida após reunião com o candidato à Presidência Fernando Haddad e outros dirigentes do partido. Veja o vídeo abaixo: