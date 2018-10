Marina Silva cumpriu nesta terça-feira, 2, agenda de campanha em Campo Grande, no Rio. Juntamente com seu vice, Eduardo Jorge, caminhou com sua militância e conversou com comerciantes locais. A poucos dias do primeiro turno, as pesquisas afastam a candidata da disputa presidencial, mas Marina, em entrevista coletiva, disse que ainda espera uma reviravolta nas urnas.