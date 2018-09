Em Timon, no Maranhão, Ciro Gomes subiu ao palanque montado na sede municipal do PDT e teceu criticas duras ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Ciro afirmou que Bolsonaro é fruto de “uma revolta sem plano, que vai descambar pra violência”, e voltou a compará-lo a Hitler, o ditador da Alemanha responsável pelo holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.

Assista o vídeo abaixo: