Em visita ao bairro da Liberdade, o candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) negou ter conhecimento de uma reunião com candidatos do centro que haveria sido cancelada na manhã dessa segunda-feira. No decorrer da caminhada, Alckmin aprendeu curiosidades japonesas e a militância tentou, sem sucesso, emplacar um novo grito de guerra.