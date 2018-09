O candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB-SP) criticou na manhã deste sábado, 29, a fala de Jair Bolsonaro sobre fraude nas urnas, caso perca a eleição para o PT. Para o tucano, essa é uma atitude de “garoto mimado”.

A juventude e as mulheres da militância do PSDB participarão de atos do movimento #EleNão pela cidade de São Paulo. Veja o vídeo abaixo: