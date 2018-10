Carrapato Estadão esteve novamente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para acompanhar a agenda do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro. Hoje, entrevistamos um de seus apoiadores mais fiéis, Glênio Ritter, além de registrar a festa de aniversário de Papito, vendedor ambulante que é sensação na porta do “Vivendas da Barra”, condomínio de Bolsonaro.