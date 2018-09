Haddad tenta atrair votos em reduto historicamente tucano

Em campanha na cidade de Campinas, o candidato à Presidência pelo PT Fernando Haddad fez uma caminhada pela Rua Treze de Maio e discursou em frente a Catedral Metropolitana. Durante coletiva, o ex-prefeito mencionou a importância da produção de biocombustíveis para a região.

Provocados com a pergunta sobre como Haddad conseguiria atrair votos em um reduto historicamente tucano, militantes apostam que o momento político e o legado de Lula podem favorecer o candidato petista na região. Campinas, assim como outras cidades do interior paulista, é conhecida por fortemente eleger governos do PSDB. Veja o vídeo abaixo: