O candidato à Presidência pelo PT Fernando Haddad esteve em campanha nas cidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na última terça-feira, 2. O ex-prefeito demonstrou um mudança de postura em seus discursos e passou a atacar diretamente Jair Bolsonaro. No centro de Nova Iguaçu, próximo ao ato do PT, apoiadores de Bolsonaro distribuem santinhos do candidato do PSL. Veja o vídeo abaixo: