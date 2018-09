Haddad evita comentar pesquisa com jornalistas

Em evento com cientistas e educadores no Clube Homs, localizado na Avenida Paulista, o candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, evitou comentar sobre a nova pesquisa Ibope divulgada nessa segunda-feira, 24. No entanto, o ex-prefeito mencionou seu crescimento nas pesquisas em discurso no palanque, empolgando o público.

A candidata a vice-presidente na chapa, Manuela D’Ávila (PCdoB), esteve no ato acompanhada de sua filha Laura, como já fez em outros momentos na campanha. Do lado de fora, militantes aproveitam o movimento da avenida mais famosa do Brasil para comercializar produtos e engordar o caixa. Veja o vídeo abaixo: