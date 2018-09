Embora seu berço político seja a cidade de Sobral, no interior do Ceará, Ciro Gomes nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Em visita exclusiva, Ciro mostrou ao Carrapato Estadão a casa onde viveu até os 5 anos de idade. Depois do tour, caminhou até a Praça Monsenhor Fernandes, no centro da cidade, onde se encontrou com eleitores e conversou com a imprensa.

Veja o vídeo abaixo