Evento pró-Bolsonaro tem exaltação ao antigo rei Ciro e filho fala em morrer trocando tiros “com quem merece”

Num evento pró Bolsonaro em Sorocaba, na última quinta-feira, 20, aliados do presidenciável fizeram discursos inflamados. Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), candidato a deputado federal disse que, caso morresse naquele instante, pediria para voltar e morrer “pelo menos trocando um tirinho lá com o pessoal que merece”. Questionado pela reportagem a respeito da capa da revista britânica The Economist que considerou Bolsonaro uma ameaça, o candidato ao Senado Major Olímpio (PSL-SP) afirmou que trata-se de especulação plantada e que a revista quer um Brasil corrupto. Já Gil Diniz (PSL-SP), candidato a deputado estadual, admitiu que se aprofundou pouco em questões de impostos. A cena cômica ocorreu quando foi feita uma analogia evocando Ciro, o antigo rei da Pérsia. Confira o vídeo: