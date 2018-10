O candidato à Presidência pelo PT Fernando Haddad está em campanha no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 2. No início do dia, o ex-prefeito visitou as instalações da Fundação Oswald Cruz (Fiocruz) e conversou com dirigentes da instituição. Em coletiva, Haddad não soube explicar como negociaria financiamentos para a saúde e evitou falar sobre a delação do ex-ministro Antonio Palocci. Veja o vídeo abaixo: