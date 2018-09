Em debate da TV Aparecida, padres têm lugar na plateia e nas perguntas

O Carrapato Estadão esteve no debate de candidatos à Presidência promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na TV Aparecida e mostra para você os bastidores da cobertura desse evento. Os jornalistas não tiveram acesso à arena do debate e acompanharam tudo de uma sala anexa. A plateia, que tinha cerca de 200 lugares, foi composta por padres, bispos, representantes da cidade, além de policiais militares. Ao final do evento, os candidatos falaram com os repórteres.