Rolê de bike, discurso no megafone e muitas fotos – Eduardo Jorge deu leveza às agendas de Marina Silva em Porto Alegre neste sábado, 21. Enquanto seu vice curtia, coube à candidata criticar Bolsonaro. A Rede acionou o candidato do PSL na justiça, por acreditar que o deputado teve ganho eleitoral no caso do grupo de mulheres contra Bolsonaro, hackeado no Facebook.