O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, votou na manhã deste domingo na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele causou um pequeno alvoroço quando ele e sua equipe de segurança tiveram que passar pela estreita porta de entrada. Numa entrevista dentro da sala de votação, Bolsonaro afirmou que, no varejo, já tem aproximadamente 350 parlamentares e que “grande parte” são honestos. Veja o vídeo abaixo: