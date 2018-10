Em reunião fechada com deputados federais, estaduais e senadores que apoiam a candidatura do capitão da reserva, Jair Bolsonaro (PSL) anunciou oficialmente seu ministro da Casa Civil, que conversou com o ‘Carrapato Estadão’.

Na coletiva de imprensa, o candidato falou que recomenda a neutralidade do partido na disputa do segundo turno ao governo do estado de São Paulo.