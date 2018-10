‘A campanha recomeça agora’, diz Haddad após pesquisa Ibope

O candidato à Presidência pelo PT Fernando Haddad esteve em um evento em homenagem aos professores na noite desta segunda-feira. No início de seu discurso, Haddad mencionou os resultados da última pesquisa Ibope para presidente. Depois, o ex-prefeito respondeu a perguntas de professores da rede pública em um debate.

Ana Maria Freire, esposa do falecido educador Paulo Freire, também marcou presença no evento, onde defendeu a memória de seu marido, cuja ideologia pretende ser “expurgada” segundo plano de governo do candidato Jair Bolsonaro. Veja o vídeo: