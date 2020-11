A apreensão sobre as eleições de 2020 era legítima. Desde 2014, o clima foi de degradação, níveis crescentes de conflito, ataques pessoais, fake news. A expectativa quanto à extrema-direita, disposta a desqualificar e a maldizer a democracia liberal, estava presente – a começar pela postura sempre beligerante do presidente da República.

Contudo, as eleições terminam com balanço positivo: conflitos ocorreram sob limites impostos pela civilização. Divergências foram discutidas, rusgas políticas e até familiares — caso do Recife – emergiram, mas nada que o tempo e a aceitação dos resultados não superem. A extrema-direita teve crescimento apenas relativo nas Câmaras, mas não logrou sucesso nos Executivos.

Também o fim das coligações proporcionais foi importante. O número de Câmaras de Vereadores com até cinco partidos quase triplicou, já a quantidade com mais de cinco foi reduzida a menos da metade. Prefeitos terão melhores condições de negociação com os parlamentos; em tese, a sociedade observará sistema mais coeso. Cabe agora não permitir que, no Congresso Nacional, interesses contrariados anulem avanços.

Na maior cidade do país, São Paulo, a eleição transcorreu calmamente, em que pese um ou outro excesso das torcidas. Como informou a jornalista Vera Magalhães, Bruno Covas sabe que Guilherme Boulos não é radical e extremista; Guilherme Boulos reconhece que Covas não é fascista ou bolsonarista.

Na véspera, pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo aponta estagnação: o prefeito consolidado nos 48% do total de votos, e o psolista com significativos 36%; indecisos, brancos e nulos ainda podem mudar o quadro. Mesmo assim, o resultado estaria definido, não fosse política e não fosse São Paulo. No primeiro turno, Boulos embolava em segundo lugar; na boca de urna, disparou. As unas são soberanas e São Paulo é expressão da diversidade e autonomia da política. Qualquer que seja o resultado, ele será democraticamente válido e reconhecido. Deveria ser óbvio, mas isso tudo é muito positivo.

Carlos Melo, cientista político. Professor do Insper.