Wicked problems: Abrace a complexidade. A simplicidade é o inimigo.

Erick Elysio Reis Amorim é mestre em economia do setor público pela UnB e doutorando em administração na FGV/EBAPE; é líder MLG, pelo Master em Liderança e Gestão Pública e possui experiência em regulação, concessões, saneamento, finanças públicas e planejamento urbano. Também participa do Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana – CESU de Teresina.

A primeira vez que me deparei com a palavra “wicked” foi com o musical Wicked: A História Não Contada das Bruxas de Oz, inspirado em uma série de livros lançados a partir de 1995. O musical (que estará em cartaz em São Paulo em 2023, quando também estreará um filme) é contado da perspectiva das bruxas da Terra de Oz, em especial de Elphaba, a Bruxa “Má” do Oeste, que possui uma história bem mais complexa do que aquela que conhecemos dos clássicos livros e filme da primeira metade do século XX.

O sentido original da palavra “wicked” é malvado, perverso. Mas toda língua é viva. Como gíria, especialmente entre os jovens, tem ganhado o significado de “excelente”, “da hora” ou “maneiro”. No contexto de políticas públicas, foco deste artigo, a expressão “wicked problems” surgiu e se consolidou na literatura de administração pública e refere-se àqueles problemas chamados de “indomáveis” ou “complexos”, caracterizados por alto nível de incerteza e grande número de atores envolvidos, com seus valores e visões de mundos próprios, muitas vezes divergentes. Há muitos livros sobre o assunto, mas aqui destaco o do Professor Brian W. Head, “Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex Challenges” que pode ser baixado de graça nesse link.

Apesar de haver sim, casos de problemas públicos relativamente simples e cuja relação de causa e efeito é linear como uma máquina industrial, a maioria dos problemas sociais são extremamente complexos e não há solução única. Algumas vezes, não há sequer uma solução e as ações devem ser no sentido de mitigar os efeitos desses problemas. Nesses tempos pós-eleição, são inúmeros os wicked problems que devem ser enfrentados para a reconstrução do país: desigualdade social, fome, déficit habitacional, produtividade da mão-de-obra, racismo estrutural, segurança pública, mobilidade urbana, economia criativa, meio-ambiente, saneamento, previdência, financiamento da saúde, etc. Tudo isso em meio a restrições exógenas como recursos financeiros e ambientais limitados, conflitos internacionais, inflação e juros mundiais em elevação. Em termos de sociedade e valores, é preocupante a ascensão de posições extremadas, alimentadas pela dinâmica das redes sociais, que normalizam a xenofobia, racismo, misoginia e homofobia. Tivemos no Brasil, nos últimos anos, o pior crescimento econômico de toda nossa existência e a expectativa para 2023 não é das melhores, dada a herança de políticas públicas duvidosas.

Alguns exemplos. Um dos consensos quanto a formas de frear o avanço das mudanças climáticas é a necessidade de uma mudança de comportamento de usuários de carros particulares, de forma que se tornem usuários de transporte coletivo. Numa breve reflexão, para essa mudança ocorrer seriam necessários: boa infraestrutura, conforto do transporte, preços acessíveis, previsibilidade e constância nos horários. Só o atendimento desses fatores simultaneamente já seria um feito considerável para qualquer governo/sociedade. Mas mesmo que fossem atingidos, não garantiriam o resultado almejado. Seria necessário, ainda, por exemplo, garantir a sensação de segurança para fazer aquela caminhada de 10 minutos às 8 da noite. Para alcançar essa sensação, são necessárias políticas públicas de educação, lazer, emprego e a utilização racional das forças de segurança. E nem estamos falando da questão do conforto térmico ou de mudanças na legislação urbanística para adensar as cidades. Simples, não?

Outro exemplo. Em 10 anos duplicou o número de pessoas que moram em favelas ou em áreas de risco no Brasil. Falar em programas integrados de urbanização de favelas significa ter que atuar em várias frentes ao mesmo tempo: contenção de encostas, risco de enchentes, habitação, regularização fundiária, mobilidade, políticas sociais e de renda. Normalmente é preciso articulação dos vários níveis de governos e dezenas de órgãos e prestadores de serviços públicos. Projetos bem-sucedidos, em média, levam mais de 10 anos para serem concluídos. Toda essa coordenação deve ser feita com a participação e concordância da maioria da população afetada, afinal estamos em uma democracia. Aliás, esse é outro ponto em destaque no livro do Head: Problemas do tipo “wicked” são exclusivos de sociedades democráticas. Onde impera o “um manda e o outro obedece” ou o “a minoria terá que se curvar a maioria”, o debate sobre valores e visões de mundos conflitantes que precisam ser consensuadas deixa de ser uma questão relevante.

Recentemente, assisti ao episódio “Lavagem cerebral” da 2ª temporada da série “Explicando: A Mente” da Netflix. O programa busca explicar como e porque as pessoas sofrem “lavagem cerebral”, do medo satânico nos Estados Unidos dos anos 80 – após alguém tocar ao contrário o vinil de “Stairway to Heaven” – às conspirações atuais (movimento anti-vacina, terrorismo, negacionismo climático e ascensão de notícias falsas como base de tomada de decisão política). Argumentando que o mais confortável para o cérebro humano são as respostas simples, com causa e efeito diretos lineares – e isso sugestiona o ser humano à “lavagem cerebral” – o episódio contém informações importantes sobre como podemos começar a lidar com as divisões culturais do nosso tempo. O episódio termina com a frase “Abrace a complexidade. A simplicidade é o inimigo.” Um ótimo conselho para não cairmos na armadilha da bolha dos vieses cognitivos e irmos para os extremismos das respostas fáceis. Viver em sociedade (e governar) exige um esforço enorme, mas é daí que tiramos o melhor para si e para a sociedade.

*Este artigo é de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, a opinião das organizações às quais é vinculado.