Vamos planejar mais dias sem carro e com mais qualidade de vida?

Será que consigo viver um dia sem meu carro?

Hoje, 22 de setembro, é o dia mundial sem carro, mas o que isso quer dizer e por qual motivo ele foi criado? Em uma pesquisa na internet são várias as fontes que versam sobre a criação dessa data “comemorativa” com diferentes versões sobre como e onde começou o movimento. Porém, entendo que o relevante nesse caso é o objetivo pelo qual foi criado, que é fazer um alerta e propor uma reflexão sobre a dependência em torno do transporte individual nas cidades, além de fomentar que se experiencie o transporte público ou os modos ativos no seu deslocamento para as atividades de rotina.

A ocupação urbana no Brasil, em geral, foi pensada para o uso do automóvel como principal meio de locomoção deixando os transportes públicos, a bicicleta e os deslocamentos a pé em segundo plano – o desenho viário, os investimentos e mesmo a história revelam que as noções de expansão e interligação se sustentam no conceito de abrir caminhos. Nesse contexto, a falta de prioridade e planejamento adequado ao longo de anos fez com que o transporte público coletivo fosse perdendo qualidade, os custos fossem aumentando e a demanda caindo ano após ano. As décadas de incentivo ao uso do automóvel e de planejamento de uma cidade baseada no transporte individual motorizado estão nos cobrando o preço desse modelo de ocupação urbana.

O custo, que ora se debruça sobre a sociedade pelo uso demasiado e quase irracional dos automóveis, pode ser expressado de diversas formas, uma delas os acidentes de trânsito, por exemplo. Os dados divulgados pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo referentes aos sinistros no ano de 2020 devem ser analisados com bastante atenção. Mesmo com a redução de circulação de pessoas e veículos por causa da pandemia do coronavírus, o número de vítimas fatais aumentou de 791 para 809. O que, em um primeiro momento aparenta ser um acréscimo pequeno, se mostra muito relevante quando comparado com o número de ocorrências de sinistros em 2020, que foi 29,5% menor que em 2019. Se em 2019 verificou-se uma fatalidade a cada 17,65 acidentes, em 2020 esse índice foi de uma fatalidade a cada 12,15 acidentes. Ou seja, foram mais mortes em um trânsito com menos sinistros e menor fluxo de circulação de veículos.

Tirando o foco da cidade de São Paulo e jogando luz no cenário nacional, especificamente durante o período da pandemia, uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) identificou nos dados do Sistema Único de Saúde um quadro igualmente alarmante. Foram cerca de 308 mil internações por sinistros de trânsito em todo o país no período compreendido entre março de 2020 e julho de 2021. A pesquisa também revelou que em 2020 foram gastos cerca de R$ 171 milhões com as internações relacionadas a trânsito, e em 2021, já são R$ 108 milhões. Os custos sociais dos sinistros de trânsito são ainda maiores se considerarmos os gastos da previdência social com as pessoas que carregam sequelas pós acidentes e que não estão destacados aqui nessa reflexão.

A pandemia também está sendo responsável pela maior crise de todos os tempos que o transporte coletivo do Brasil já enfrentou. A redução da circulação de pessoas e das atividades econômicas a fim de se evitar a contaminação das pessoas diminuíram muito a demanda pelos serviços de transportes públicos. Ainda que em alguns momentos tenha ocorrido uma pequena retomada na utilização dos transportes com a reabertura de parte das atividades econômicas, na maioria das capitais brasileiras a quantidade de passageiros transportados não ultrapassou a faixa de 75% dos números verificados antes da pandemia. Esse quadro evidenciou o quão frágil é nosso sistema de financiamento e investimentos em mobilidade urbana, que na maioria dos casos depende só da tarifa para se sustentar.

Não, o mercado não dará conta de equacionar esse modelo. Essa é uma premissa básica e não há referencial no mundo de uma cidade sem um transporte público coletivo organizado que ofereça qualidade de vida aos seus cidadãos. O transporte coletivo é um serviço público, assim como saúde, educação, segurança, entre outros. Bem verdade que, na maioria dos casos no Brasil, é uma concessão pública e tarifada, talvez por isso cause a equivocada impressão de que seja um negócio privado. É por esses motivos que se faz necessária uma discussão ampla, porém urgente, de como financiar o transporte público sem que ele dependa exclusivamente da tarifa para sobreviver.

Assim, a proposta do dia mundial sem carro é estimular a reflexão de que uma mudança no comportamento com relação ao uso do automóvel, pode mudar a realidade de hoje e suas consequências. Todos os custos que recaem sobre a sociedade mencionados nesta reflexão são evitáveis, mas somente com a contribuição do cidadão nesse processo de mudança para um novo padrão das viagens urbanas, será possível reduzi-los.

Tente se organizar para fazer os seus deslocamentos de forma diferente nos próximos dias. Se puder ir de bicicleta ou a pé, vá. Se a distância for maior e exigir um deslocamento motorizado, prefira o transporte coletivo. Se, no final de tudo, o deslocamento no veículo individual for inevitável, busque compartilhar sua viagem com pelo menos mais uma pessoa e dê um pouco mais de eficiência ao uso do espaço público urbano e à saúde do Planeta. Tenha um excelente dia mundial sem carro!