Transformação Digital no setor público: muita areia para o seu caminhão?

Não é de hoje que as tecnologias digitais estão mudando a forma como as pessoas se relacionam, trabalham, compram produtos e consomem serviços. Porém, a pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19) acelerou o processo de utilização dessas tecnologias digitais, uma vez que com o isolamento social o mundo passou a interagir com maior intensidade em plataformas digitais e as organizações precisaram se adaptar muito rapidamente para manter as conexões com seus públicos e se manterem competitivas no mercado. Nunca se falou tanto em tecnologia, nunca se usou tanto, nunca se precisou tanto dela. E para a gestão pública? A transformação digital ainda é muita areia para o seu caminhão?

Visando aproveitar melhor as tecnologias emergentes e sua rápida expansão para a prestação dos serviços ao cidadão, o poder público precisa estar inserido em um processo de modernidade e inovação. Na gestão pública, a capacidade das instituições de responder à transformação digital em andamento e produzir processos e serviços capazes de incorporar inovações tecnológicas tem sido crucial para garantir a prestação dos serviços públicos e o atendimento aos cidadãos na velocidade com que o mundo se transforma e com o alcance necessário para vencer as barreiras geográficas.

No âmbito do Governo Federal, a transformação digital foi tema do Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, o qual instituiu a estratégia de governo digital para o período de 2020 a 2022. Dentre as inúmeras disposições, o decreto apresenta o caminho que deverá ser trilhado para um governo totalmente digital e a implementação de ações que simplifiquem a vida do cidadão também nos estados e municípios através do uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação.

O Decreto, instituído no auge da pandemia, denota o quanto as organizações públicas precisam se reinventar e transformar seus processos, realizando em investimentos em tecnologia, mas especialmente mudanças em cultura organizacional, que inclui aspectos como percepção da experiência do usuário no uso de serviços e a atenção com os canais de atendimento.

Um exemplo de transformação digital e resposta rápida ao cidadão aconteceu na Prefeitura da Cidade do Recife, em Pernambuco. Enquanto o país registrava aglomerações e longas filas para a vacinação contra a Covid-19, no Recife a imunização aconteceu de forma fluida e rápida, o que permitiu a capital sair na frente e ampliar os grupos de vacinação contra a doença antes de outros municípios. A explicação está na aposta da gestão de investir em um processo 100% digital: cadastro, agendamento e validação de todas as informações quando a pessoa chega no centro de vacinação.

O início de tudo se deu a partir da adaptação da estrutura organizacional da Prefeitura da Cidade do Recife com a criação da Secretaria Executiva de Transformação Digital, que coordena o Plano Municipal de Transformação Digital, com o objetivo de inserir definitivamente a Prefeitura do Recife no cenário do Governo 4.0. A partir daí, a Prefeitura da Cidade do Recife começa a vivenciar um novo momento de inserção digital, tanto nas suas rotinas internas como nos serviços prestados à população, através da modernização do serviço público a partir de ferramentas digitais capazes de conferir segurança, agilidade, inovação e transparência.

Dentro da Secretaria Executiva de Transformação digital foi idealizado o sistema de cadastro e agendamento para a vacinação, que passou a integrar a plataforma Conecta Recife, construída pela EMPREL – Empresa Municipal de Informática, e que se encontra disponível em seu site ou através do app Conecta Recife. Assim, as pessoas, liberadas ou não para a vacinação realizam o cadastro e, após, são notificadas quando o agendamento abrir para o grupo do qual elas fazem parte, para escolher o local, data e horário da imunização. No dia e local agendado, o usuário deve apresentar a documentação anexada no cadastro (documento oficial com foto e comprovante de residência no Recife) para conferência e assim ser confirmada a vacinação.

Assim, de maneira gradual, os serviços públicos serão disponibilizados dentro de sistemas digitais, como o Conecta Recife, facilitando o acesso à informação e possibilitando uma conexão direta entre a Prefeitura do Recife e o cidadão a partir das solicitações que poderão ser acompanhadas de maneira transparente.

Com esse exemplo, percebe-se o quanto a transformação digital em órgãos públicos é necessária, possível e urgente. As abordagens de transformação digital estão ampliando as expectativas dos cidadãos quanto à capacidade dos governos em prestar serviços digitais que atendam às necessidades do cidadão com agilidade, a qualquer tempo e de qualquer lugar. Mas, para isso, se mostra essencial uma mentalidade também digital nos gestores públicos para acompanhar as transformações ocorridas no mundo com a mesma velocidade dentro do serviço público. Já estamos preparados?