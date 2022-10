Servidor Público: 79 anos de reconhecimento!

Gracimeri Gaviorno é delegada de polícia aposentada. Atuou como Chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, Subsecretária de Estado da Segurança Pública, Subsecretária de Estado de Direitos Humanos, Secretária de Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres no Município de Serra/ES. Doutora e Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Especialista em Segurança Pública e Master em Liderança e Gestão Pública. Foi premiada na primeira edição do Prêmio Espírito Público, em 2018.

Em termos globais, diz-se que o início oficial e jurídico do serviço público ocorreu na França, entre os séculos XIX e XX. Suas características embrionárias, porém, foram reconhecidas na Grécia Antiga, quando pessoas de grandes fortunas e prestígio desempenhavam os serviços de forma honrosa, desvinculada de uma organização estatal.

Mas vamos nos transportar para o Século XVI. Embora a colonização do Brasil tenha se iniciado em 1532, com a instalação da Vila de São Vicente, somente em 1548 foi criado o Governo Geral para organizar a administração colonial, estabelecendo e seguindo as leis portuguesas, as funções militar, judicial, administrativa e tributária. Poderíamos dizer que foi nessa época que surgiu o serviço público brasileiro? Talvez!

Os registros apontam que o serviço público no Brasil teve sua origem oficial em 1808, quando aqui se instalou a Família Real e com ela urgiu uma organização administrativa que pudesse atender aos interesses da diplomacia real. Os profissionais relacionados à burocracia administrativa eram chamados de funcionários públicos. Tal denominação decorre da teoria funcionalista, que entre as suas características está a categorização a partir das funções.

Com a República, o serviço foi ficando mais complexo a fim de atender aos interesses básicos da população. Mas foi no Governo de Vargas que o então chamado funcionalismo público se consolidou, com o Decreto-Lei nº 1.713, de 1939 que criou o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.

Em 1943, o Decreto-Lei nº 5.936 instituiu o dia do funcionário público, a ser celebrado no dia 28 de outubro. A data comemorativa foi reafirmada posteriormente no artigo 236 da Lei 8.112, de 1990, substituindo-se o termo funcionário público por servidor público.

Não podemos esquecer o destaque dado pela Carta Magna de 1988, que destinou o artigo 37 para nortear a todos que ingressam no serviço público, estabelecendo seus direitos e deveres, bem como os princípios básicos da administração pública.

Mas o que é serviço público? Sem nos aprofundarmos nas discussões teóricas, podemos identificar como aquele serviço cujo interesse coletivo exige que seja prestado ou fiscalizado por uma entidade da administração pública. Para a professora Dinorá Adelaide Musetti Grotti, não há serviço público por natureza ou por essência. Cabe a cada povo dizer em seu sistema normativo a qualidade de uma atividade a ser ou não considerada como serviço público.

Se a tarefa de conceituar serviço público nos parece um pouco complexa, o mesmo não ocorre para o servidor público. É que para os efeitos da Lei 8.112/90, servidor público é toda pessoa investida legalmente em cargo público, ou seja, que exerça um conjunto de atribuições previstas em lei relacionadas a determinada categorização profissional e cujo ingresso nessa categoria tenha obedecido às formalidades legais. Assim ocorre com os policiais, procuradores, auditores fiscais, médicos e professores públicos e outros tantos, conforme indicados na estrutura administrativa de cada ente público.

As regras a que se sujeitam os servidores públicos são bem diferentes de outras categorias profissionais, o que tem gerado várias celeumas. Um exemplo disso é a estabilidade, considerada para alguns como sendo um privilégio.

Na iniciativa privada, o profissional pode ser demitido sem justa causa mediante pagamento de indenização que não será custeada pelo Estado. Então vejamos, se um gestor puder demitir uma pessoa sem justa causa, quem pagará por essa indenização? E se não for por justa causa, a que interesses servirão essa demissão? Certamente poderá ser em virtude de apoios políticos, tráfico de influência e outros motivos nem tão republicanos nem tão democráticos. Há quem sustente que, ao contrário, poderá ser por ineficiência. Bom, mas se for por ineficiência, teríamos uma justa causa. Sim, o servidor público pode ser demitido por justa causa.

A estabilidade no cargo não é uma carta branca. Devemos debater se os mecanismos para aferir eficiência são eficazes para fazer com que o serviço público atenda aos seus fins. E se não forem, devemos melhorá-los. Então podemos, a partir desses parâmetros, perceber que a estabilidade não é um privilégio do servidor, mas foi instituída para preservar a integridade do serviço público.

A eficiência na gestão pública tem sido um desafio para toda a sociedade. Os servidores se sentem desconfortáveis por carregarem sozinhos a responsabilidade pela dificuldade que a administração pública tem de acompanhar os avanços tecnológicos e de atender aos anseios sociais. Por outro lado, o mercado tem sentido a necessidade de ajudar a administração pública a lidar com seus desafios. Afinal, os impactos de uma administração pública ineficiente são sentidos por todos. Por isso, surgiram várias organizações sociais para fortalecimento de projetos e de políticas públicas. Podemos citar o Instituto Humanize, a Fundação Lemann, o Instituto Ayrton Senna, entre outros tantos.

Mas quero abrir parênteses para citar, em especial, duas instituições que têm colocado o servidor público no centro da discussão: o Centro de Liderança Pública (CLP) e o Instituto República.

O CLP tem se dedicado ao aperfeiçoamento integrativo das políticas públicas. Dentre sua cartela de serviços, proporciona uma especialização para pessoas que trabalham em prol de políticas eficazes em variadas partes do País, permitindo uma rica troca de experiências e proporcionando o surgimento de outras iniciativas de desenvolvimento social.

O Instituto República volta sua atenção para os servidores públicos e uma de suas principais iniciativas é o Prêmio Espírito Público que, de forma extraordinária, coloca foco nas pessoas, nos profissionais, premiando o servidor sob a luz de sua trajetória. A partir de estímulos positivos, a premiação permite que os chamados bons servidores ganhem visibilidade e possam servir de inspiração para as boas práticas no serviço público. Assim, o servidor público deixa de ser visto como parte do problema para ser visto como parte da solução.

O que mais desejam os servidores públicos? Desejam ser valorizados e respeitados como profissionais. Desejam que a sociedade compreenda que certas regras diferenciadas foram instituídas para preservação das instituições democráticas e podem não ter natureza corporativa.

A tão sonhada reforma Administrativa é imprescindível diante da revolução tecnológica e gerencial que vivemos. Mas é preciso uma ampla discussão com a participação desses profissionais para encontrarmos o equilíbrio necessário entre as urgentes necessidades de mudanças adaptativas a este novo mundo e a preservação das instituições democráticas, para não corrermos o risco de vê-las servindo a interesses particulares.

Neste ano, completamos 79 anos da instituição do dia do Servidor Público. Salve esta data, 28 de outubro! Parabéns aos servidores públicos de todo o País. Que sejamos capazes de fazer o caminho necessário para entender a importância desse momento de valorização profissional. Salve o serviço público brasileiro, uma conquista social.