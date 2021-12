Vânia de Carvalho Marçal Bareicha é gestora de Tecnologia da Informação no Estado de Goiás. Pós-graduada em Liderança e Gestão Pública pelo CLP – Liderança Pública, é especialista nas áreas de: Gestão Pública, Gerenciamento de Projetos e Governança de Tecnologia da Informação. Atualmente está a frente da Superintendência Central de Transformação Pública na Secretaria de Estado de Administração do Estado de Goiás e é Coordenadora Nacional do Grupo de Transformação Digital dos Estados e DF (GTD.GOV), representando o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (CONSAD)

Muitos governos ainda confundem digitalização com transformação digital. Então, o que devemos pensar quando falamos em TRANSFORMAÇÃO DIGITAL? Desde já, importante dizer que a transformação digital tem a ver com pessoas. Pensando assim, cabe aqui uma outra grande reflexão: será que estamos fazendo um governo digital que melhora a vida das pessoas?

Pode-se dizer que essa tem sido uma discussão bastante latente atualmente nas unidades federativas e, inclusive, por este motivo tornou-se pauta prioritária de nas discussões do Grupo de Transformação Digital dos Estados e Distrito Federal (GTD.GOV), criado pela ABEP – Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação e pelo CONSAD – Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração.

Considerar a voz do cidadão para identificar problemas e implementar soluções trazidas pelos cidadãos em suas interações com o governo, e avaliar a experiência do usuário é um dos grandes desafios públicos atuais. Reiterando a relevância da inserção dessa pauta nos contextos públicos, a Lei Federal do Governo Digital Brasileiro, de março de 2021, orienta que os entes públicos poderão instituir laboratórios de inovação, abertos à participação e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento de soluções inovadoras para a gestão pública. Além disso, esta lei orienta também que os entes públicos devem monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com base nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários dos serviços.

E, por este motivo, é importante destacar aqui os avanços implantados por Goiás quando em 2019, o Estado decidiu transformar a gestão do atendimento ao cidadão. Fazendo um resgate, em 2019, Goiás teve que tomar uma decisão divisora de águas. Havia dois caminhos a seguir, o caminho de criar um projeto voltado à digitalização dos serviços públicos, ou seja, um caminho mais lógico e linear, muitas vezes, digitalizando a burocracia. E outra opção que tínhamos era a mais desafiadora e estruturante, a de fazermos uma transformação do atendimento ao cidadão com o foco do cidadão. Goiás se desafiou e assim, antecipando-se às orientações federais, o governo criou o TransformaLAB – Laboratório de Transformação da Gestão e dos Serviços Públicos, vinculado à Secretaria de Estado da Administração. Posteriormente, ele foi instituído pela Lei nº 20.846, de 02 de Setembro de 2020, que cria a nova política de atendimento ao cidadão. Assim, tentando colocar o cidadão no centro das políticas públicas, essa lei deu origem ao novo modelo de prestação de serviços públicos, o EXPRESSO.

Vale destacar que a razão de existir do TransformaLab está relacionada à busca constante da melhoria da atuação do Estado de Goiás na gestão de suas políticas públicas, conectando inovação, governo e cidadão. E, através de ações colaborativas, sempre colocando o cidadão no centro das discussões sobre a prestação dos serviços públicos, a Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás (SEAD – GO) tem apoiado uma rede de transformação dos órgãos, hoje com mais de 300 servidores, no entendimento de problemas complexos, na cocriação de soluções públicas simplificadas, na adoção e no fortalecimento de boas práticas de gestão e no incentivo ao auxílio mútuo entre os entes públicos para a ampliação dos serviços digitais com o foco do cidadão.

Considerando que agora, o Estado de Goiás possui uma carta de serviços ao usuário com mais de 700 serviços públicos, se os órgãos e entidades estaduais considerarem a voz do cidadão nos processos de simplificação dos serviços públicos do EXPRESSO, teremos mais chances de transformar o atendimento ao cidadão. Assim, para a operacionalização de ações de transformação, o TransformaLAB dispõe de uma carta com mais de 30 serviços disponíveis para apoiar a rede de transformação dos órgãos em toda a sua jornada de transformação dos serviços públicos, por exemplo, desde a qualificação de suas cartas de serviços, até oficinas para simplificação de serviços públicos orientadas pela jornada do cidadão. É assim que Goiás tem conseguido incorporar as pesquisas com usuários nas organizações públicas goianas.

Destaque ainda para o modelo de avaliação criado para o EXPRESSO, que considera a experiência do usuário no uso dos serviços públicos uma grande aliada para estimular um trabalho de excelência no atendimento ao cidadão goiano, impulsionando a construção de políticas públicas mais humanas e inclusivas ao avaliar os serviços, os canais de atendimento do EXPRESSO e o atendimento prestado pelo servidor, no caso dos canais de atendimento presenciais.

Então, desde 2019, foram vários esforços para chegarmos ao novo modelo de prestação de serviços do Estado de Goiás, o EXPRESSO. Para muitos, uma lei existe para ser engavetada. Para Goiás, não! Para Goiás, a lei hoje é usada para nortear a atuação técnica e para colocar o cidadão no foco das políticas públicas de atendimento ao cidadão. Pois, o foco do cidadão é isso: ouvi-lo antes de tomar decisões. E o EXPRESSO é uma política pública que existe para atender as dores e necessidades do cidadão. É uma nova cultura sendo implantada, pois Goiás quer ser visto como um lugar que entrega serviços que as pessoas gostam, e nessa jornada de transformação, precisamos deixar de ser dor e passar a ser solução.