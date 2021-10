De 22 a 31 de outubro o Rio de Janeiro terá uma nova edição da Semana Lixo Zero, iniciativa que tem como proposta empoderar a sociedade para mudar sua relação com os recursos naturais, difundir o conceito Lixo Zero, mobilizando pessoas, negócios e comunidades sobre as boas práticas relacionadas à causa.

Promovida pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), uma organização civil e sem fins lucrativos que faz parte do Zero Waste International Alliance, a Semana Lixo Zero acontecerá em todo o Brasil, com a missão de articular, mobilizar e provocar novas atitudes nas comunidades nacionais e internacionais, visando a redução da geração de resíduos e o melhor aproveitamento dos materiais, encaminhando para a reciclagem e o material orgânico para a compostagem.

Fundado em 2010, o ILZB tem como objetivo disseminar o conceito Lixo Zero e articular programas de conscientização, destacando a importância da certificação, reestruturação e controle sobre o lixo produzido pela sociedade. No Brasil, o ILZB tem mais de 1.000 embaixadores, nas 5 regiões do país, espalhados pelos 26 Estados e o Distrito Federal. Este movimento, que vem ganhando cada vez mais participantes e apoiadores, teve sua primeira edição em 2010. Nove anos depois, a Semana do Lixo Zero contou com mais de 100 cidades brasileiras participantes, além de ter se expandido para Portugal e Moçambique.

A Semana Lixo Zero 2021 é uma oportunidade para a sociedade discutir sobre consumo, bem como os resíduos provenientes desse consumo, aprender sobre as boas práticas Lixo Zero e como aplicá-las no dia a dia, nos inspirando a repensar nossos hábitos. Já são mais de 190 Cidades cadastradas nesse ano, 1.200 voluntários e mais de 5.000 atividades espalhadas por todo o território nacional.

No Rio de Janeiro, a Semana Lixo Zero foi incluída no Calendário Oficial da Cidade, através da Lei no. 6.905 de 24 de maio de 2021, o que demonstra o compromisso do legislativo municipal com esta pauta. Além disso, a Câmara Municipal do Rio, liderada pelo Presidente Carlo Caiado – que lançou neste ano o Projeto Câmara Sustentável e assinou o compromisso de transformar o prédio do Palácio Pedro Ernesto no primeiro prédio público Lixo Zero do país – será co-realizadora desta edição da Semana Lixo Zero, junto com o Coletivo Lixo Zero RJ, que reúne os principais ativistas da causa no estado.