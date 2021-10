Quem inspira o líder*

A reunião marcada em cima da hora deu a dimensão da urgência: às 11h30 veio o aviso de encontro às 14h. O chamado inesperado para todos os diretores de departamento era um indício de pauta importante. Rapidamente, desmarquei o compromisso já agendado para o mesmo horário. Reunidos em torno da mesa, esperávamos com certa apreensão o motivo, que veio sem rodeios: cortaram uma árvore na calçada – e não uma árvore qualquer, mas uma sibipiruna que estava lá há décadas, estimada pelos moradores do bairro.

Poderia ser simplesmente a tradicional cobrança de responsabilidade de um chefe, do tipo ‘quem autorizou?’, ‘por que autorizou?’, ‘havia alternativa?’. Já teria sido suficiente para que todos ali entendêssemos que havíamos errado em algum ponto. Mas não foi isso o que aconteceu.

A frase que ouvimos foi: “vocês não podem olhar para um processo sem olhar para o mundo. Precisam ser sensíveis à vida lá fora: à história do lugar e das pessoas, ao contexto atual, ao que dizem os jornais, os livros, os filmes, os movimentos sociais. É nosso dever estar em sintonia com o que acontece à nossa volta. Não basta cumprir à risca o que diz a lei – uma obrigação óbvia – como se isso, por si só, fosse capaz de assegurar uma boa solução para cada caso. Nós precisamos ter certeza, dentro das variáveis existentes, de que nossas decisões diárias vão promover a melhor solução para cada problema.”

E continuou: “se vocês acompanham a discussão atual sobre as mudanças do clima e o impacto do aquecimento global, sabem que precisam questionar cada parecer que indique a remoção de uma árvore. Se ela realmente precisar ser cortada por estar muito velha ou oferecer algum risco para a população, que já seja programado o plantio de uma nova. O que não pode acontecer é aceitar pacificamente a retirada de uma árvore para um carro entrar no lote, como quem elimina um obstáculo no meio do caminho. Se falamos aqui, o tempo todo, que pessoas são prioridade na cidade – não os carros –, se os projetos que fazemos defendem a melhoria de calçadas e a arborização como condições para uma vida urbana melhor, mais saudável, não é coerente aceitar sem contestação uma remoção como essa.” Então concluiu: “daqui para frente, o coração de vocês deve disparar toda vez que alguém disser que uma árvore será derrubada.”

Ouvindo ali o profissional que dedicou os últimos 40 anos à vida pública e ainda mantém o frescor da indignação por uma árvore, fiquei admirada. Tão bonito ver alguém que enfrenta problemas complexos no dia a dia – de análises técnicas a disputas de poder e manifestações de vaidade – e ainda fala da emoção como parte do processo decisório. Porque, na verdade, essa talvez seja a tradução mais perfeita de um grande líder: aquele que consegue buscar (e encontrar) a melhor solução coletiva, não a solução mais fácil, e faz isso conciliando interesses e despertando o que há de bom em cada um.

Era para ser uma bronca, merecida, mas não foi. Em quase 20 anos atuando como servidora pública, foi uma das falas mais inspiradoras que já ouvi. E considerando os dias difíceis pelos quais passamos ultimamente, de descrença nas lideranças atuais e na capacidade do poder público de transformar a cidade e a sociedade, foi mais do que uma lição, foi um sopro de esperança.

* Para Sinésio Scarabello Filho, Gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Jundiaí, SP.