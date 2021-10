Pós-pandemia: o que pode ser feito pela retomada econômica?

A pandemia do Covid-19 teve um impacto direto sobre a economia e a política no Brasil. Na medida em que o novo coronavírus avançava, as evidências de que chegaríamos a vivenciar uma crise econômica aumentavam. Para além da óbvia desaceleração econômica, também enfrentamos um ambiente de alta instabilidade política resultante da postura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A soma de todos esses fatores já podem ser vistos no aumento do índice do desemprego e no crescimento assustador da inflação.

As restrições de circulação de pessoas e de isolamento social provocaram uma queda no consumo de bens e serviços, impactando diretamente na oferta de empregos e na geração de renda da população. A redução da atividade comercial fez com que trabalhadores fossem demitidos, empresas falissem e as pessoas tivessem cada vez menos acesso à oferta de crédito. Com um Governo Federal apático e errante, que retardou a busca pela vacina e que hoje manda sinais de instabilidade para o mercado, vimos se instalar uma grave crise econômica.

A saída para que muitos brasileiros garantissem sua renda durante a pandemia foi o chamado “empreendedorismo por necessidade”. Segundo o Portal do Empreendedor do Governo Federal, a quantidade de Microempreendedores Individuais (MEIs) teve um acréscimo superior a 1,4 milhão. Em março, coincidindo com o início das restrições impostas pela pandemia, o Brasil contava com 9,8 milhões de MEI’s registrados. Este número chegou a 11,3 em dezembro do mesmo ano.

O longo fechamento das cidades fez com que o setor comercial fosse fortemente atingido pelas medidas de distanciamento social. A maioria das empresas tiveram suas atividades restritas de modo integral ou parcial. Mesmo com o avanço da vacinação e a retomada das atividades econômicas na maioria dos municípios, a população segue caminhando numa corda bamba.

É evidente que não há fórmula mágica para transformarmos o cenário de terra arrasada mas, fato é que há muito o que municípios e estados possam fazer para facilitar a retomada econômica. Num cenário marcado pelo desemprego, pela recessão da economia e pelo endividamento da população, a liberdade econômica se consagra como o melhor caminho para a recuperação do país.

Ainda que em Brasília os sinais sejam negativos para o mercado e que o apreço por medidas de responsabilidade fiscal tenha diminuído, existem caminhos possíveis para contribuirmos com a retomada econômica a nível local. Adotar medidas de desburocratização impacta diretamente na saúde da nossa economia e são mudanças que gestores públicos e políticos ao redor do país possuem total capacidade de realizar. Afinal, a maior parte da burocracia que trava pequenos e médios empreendedores se encontra nas regras dos estados e municípios, e está nas mãos de políticos e gestores públicos mudar essa realidade.

O excesso de burocracia, além de desestimular o crescimento econômico, gera custos diretos e indiretos ao empreendedor e aos cidadãos. Seja pelo tempo gasto para lidar com papéis e carimbos exigidos pelo setor público, seja pelo recurso investido para lidar com a tributação de cada setor, empreendedores brasileiros gastam recursos em excesso para lidar com a burocracia da máquina pública. Esse custo é necessariamente repassado para o cidadão através dos serviços e produtos que ele consome. É por isso que simplificar o ambiente de negócios e reduzir o excesso de burocracia é tão importante, impacta todos os envolvidos na cadeia.

Ambientes desburocratizados também são mais fáceis de se fazer investimentos, como é o exemplo de Minas Gerais. O governo mineiro tem adotado diversas ações para alavancar os negócios no estado, desburocratizar o setor econômico, simplificar a vida dos empreendedores e gerar emprego e renda aos mineiros. Só em 2021, Minas atraiu mais de R$ 47 bilhões em investimentos privados e há uma expectativa de que, até o final do ano, este valor vai superar o recorde de R$ 57 bilhões alcançados em 2019 – a título de comparação, a última gestão conquistou apenas R$ 25 bilhões ao longo de quatro anos.

A burocracia é uma das principais razões para que empreendedores desistam de abrir seus negócios. Minas Gerais foi destaque no ranking do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios no Brasil, o Doing Business Subnacional Brasil 2021. De acordo com o estudo, Minas é o estado com o menor tempo de abertura de empresas do país (9,5 dias). Além disso, ele lidera o ranking brasileiro de dispensa de alvarás para atividades classificadas como de baixo risco, com 701 atividades que não necessitam de exigências normativas. Fazem parte desse grupo bares, padarias, salões de beleza, lojas de roupa, borracharias, entre outros empreendimentos. Essa agilidade melhora o ambiente de negócios, dá segurança aos empreendedores, simplifica a vida de quem gera emprego e renda no estado e fomenta o desenvolvimento da economia.

Em âmbito municipal, boa parte do excesso de burocracia se encontra em regras presentes na lei orgânica ou no código de posturas da cidade e são mais simples de se resolver do que se parece. Esse é o caso de Belo Horizonte, onde criamos uma Comissão de Desburocratização na Câmara Municipal, com o objetivo de levantar demandas da população, diagnosticar problemas e construir soluções concretas para os problemas. Propondo mudanças simples, como alterar da data de cobrança de um imposto ou flexibilizar regras de publicidade, é possível tornar o ambiente de negócios muito mais fluido e atrativo. Tais alterações estão nas mãos de legisladores e também de gestores públicos, que precisam lidar com cidadão que empreende com mais confiança, buscando simplificar seu caminho, em vez de criar dificuldades.

Mesmo com o avanço da vacinação e a retomada tímida das atividades econômicas, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas (Pnad) no Brasil. Além de endividado, o cidadão brasileiro está com seu poder de compra bastante limitado. São as pequenas empresas que têm demonstrado força e têm crescido mesmo diante de tantos obstáculos. Nós, enquanto agentes públicos, devemos aproveitar o momento para ampliar a liberdade econômica, simplificar o ambiente de negócios e diminuir o peso da máquina sobre quem quer trabalhar. Não podemos controlar fatores externos, mas está ao nosso alcance tornar o Estado menos burocrático e facilitar a vida de quem tem gerado emprego e renda no país.