Os diferentes caminhos pedagógicos para o sentido da Educação

Autor do texto:

André Lopes é líder MLG pelo Master em Liderança e Gestão Pública , educador e coordenador de redes do Ensina Brasil.

O Líder MLG tem autoria desse conteúdo que fala sobre as novos caminhos pedagógicos para a educação. Confira:

–

A diversidade cultural em um país de proporções continentais é uma realidade: quem viajar pelo Brasil encontra sotaques, vidas, climas, vegetações e estilos de vida muito diferentes. Somos diversos em nossas características físicas e comportamentais, na maneira como vivemos nossas vidas, nas ambições e no que julgamos ser bom ou ruim.

A despeito de tantas diferenças, a criação da Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo garantir que conhecimentos, habilidades e competências sejam ensinados para todas e todos os jovens brasileiros. A maneira de se aprender, porém, pode variar.

>> Conheça boas práticas no Setor Público

O modelo de carteiras com alunos e alunas enfileirados – utilizadas há décadas e presente na maioria das escolas – está sendo revisto ou substituído por outras formas de organização da sala de aula. Mesmo a metodologia expositiva dos conteúdos – com um professor ou professora falando por horas para seus alunos – tem perdido espaço para outras maneiras de ensinar.

Diferentes experiências, pedagogias e metodologias têm testado fórmulas para a transmissão dos conteúdos, o engajamento dos alunos e a avaliação da aprendizagem, levando em conta os diferentes aspectos que compõem a inteireza dos alunos e alunas: cognitivo, físico, emocional e imaterial.

A maneira como a escola se organiza para garantir a aprendizagem dos jovens tem influência direta nas relações entre seus vários atores – professor, aluno, gestão escolar, funcionário, pais e familiares – dentro da escola.

Abaixo você confere inspirações para novas formas de organizar a escola:

Escolas Transformadoras – http://escolastransformadoras.com.br

Caindo no Brasil – https://www.caindonobrasil.com.br/

Casa do Presente – http://www.casadopresente.com.br/

CISV – http://www.br.cisv.org/

Criativos da Escola (Design For Change) – http://criativosdaescola.com.br/

EMEF Amorim Lima – SP – http://amorimlima.org.br/

EMEF Campos Salles – SP – https://www.facebook.com/campossalles.emef/

Escola de Ser – GO – https://www.facebook.com/escoladeser/

Escola Livre Inkiri – BA – http://www.hypeness.com.br/2015/01/conheca-a-escola-livre-que-fica-em-uma-comunidade-sustentavel-na-bahia/

Escola Schumacher Brasil – http://escolaschumacherbrasil.com.br/

Fundação Pestalozzi – http://www.pestalozzi.com.br/atividades-doutrinarias.asp

Gaia Education – http://gaiaeducation.org/index.php/en/

Gerando Falcões – http://gerandofalcoes.com/

Instituto Elos – http://institutoelos.org/

Laboratório de Educação – http://www.labedu.org.br/pt/

Mahatma Meditação – http://www.mahatmapaznasescolas.com/

Mombak – http://www.mombak.org/

Programa Germinar – https://www.facebook.com/ProgramaGerminar/

Quíron – Educação para o Protagonismo – http://www.quironeducacao.com.br/

Toda Criança Pode Aprender – http://www.todacriancapodeaprender.org.br/

Waldorf Rudolf Steiner – http://ewrs.com.br/site/

Arte de Ser – http://www.artedeser.com.br/