Os desafios de administrar diversos Brasis

Texto de autoria de Ricardo Ramos: co-fundador da Muove Brasil e pós-graduando MLG, do CLP

Um dos maiores benefícios que tenho como empreendedor social trabalhando para o desenvolvimento de municípios é poder conhecer melhor o Brasil. Nessa rotina de viagens, reuniões e contatos com gestores públicos de todas regiões, um dos pontos que mais me atrai é a diversidade que temos em nosso país. Estamos acostumados a vivenciar a variedade existente na culinária, nas expressões verbais, nas tradições e nas várias manifestações individuais de cada pessoa. Porém, as características de cada município são muito diversas. Estas podem ser observada através dos aspectos sociais, ambientais, climáticos e demográficos – entre outros – distribuídos ao longo de nosso país. Com nosso território continental recortado em 5.570 municípios, essa variedade torna cada município único e, por isto, a tarefa de oferecer políticas públicas de qualidade ainda mais desafiadora aos gestores públicos.

A diversidade pode e deve ser conhecida para que todos nós tenhamos uma melhor compreensão de nossa nação e dos desafios existentes na gestão pública. Isso significa que não podemos fechar os olhos para o fato de que, para uma capital como São Paulo (SP) e seus mais de 12 milhões de habitantes, temos milhares de municípios como São Paulo do Potengi (RN), com menos de 18 mil habitantes. Inclusive, a metade dos brasileiros – que hoje vivem em municípios de menos de 150 mil habitantes – tem os mesmos direitos que os cidadãos das maiores cidades, e os gestores públicos municipais as mesmas responsabilidades. Não podemos omitir que os desafios de oferecer educação de qualidade em Salvador, na Bahia, com praticamente 100% da população vivendo em área urbana, são muito diferentes das centenas de municípios como Salvador do Sul (RS) onde mais da metade da população (60%) vive em zonas rurais. É preciso compreender que oferecer serviços de mobilidade urbana em uma cidade desenvolvida como Campinas (SP), com sua área de 794 quilômetros quadrados, não é igual a disponibilizar nos 3.650 quilômetros quadrados da grande Campina Verde (MG) ou da pequena Campina do Monte Alegre (SP) com apenas 185 quilômetros quadrados.

Quando observamos a população vivendo nesses municípios também identificamos diferenças que devem refletir diretamente nas políticas públicas locais. Se por um lado há de se planejar o sistema de saúde para uma Porto Alegre (RS) onde, em 2010, 10,5% da população tinha mais de 65 anos, por outro os gestores têm que oferecer um sistema de saúde eficiente para os cidadãos de Porto Alegre do Norte (MT), onde apenas 5,7% tinha idade superior a 65 anos em 2010. A segurança também é impactada pela variedade demográfica presente nos municípios. Afinal, quando pensamos na proporção entre homens e mulheres, coexistem em nosso país a Belém (PA) com 54% dos residentes de mulheres e a Nova Belém (MG), que inverte essa distribuição e tem apenas 46% da população de mulheres.

A diversidade se torna ainda maior quando somamos as diferenças dos vários fatores citados, temos então um demonstrativo do nível de singularidade de cada município. Portanto, há de se reconhecer a complexidade do trabalho exercido por nossos gestores públicos, sem, de forma alguma, permitirmos que isso seja utilizado como desculpa pela má qualidade dos serviços públicos que temos hoje. A importância de conhecermos essa realidade, principalmente para aqueles que, como eu, estão fora do setor público, é justamente permitir que possamos ponderar melhor sobre quem queremos que esteja nos representando e o que cada um de nós pode fazer para contribuir com esse desafio, que no fim é de todos brasileiros.