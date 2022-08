Os desafios da carreira ambiental no Brasil

Naturalmente, conforme a dinâmica e necessidades de nossa evolução, estudamos e formamos mão de obra, especialmente para gestão e/ou desenvolvimento de soluções para os problemas que emergem. O objetivo? Sobrevivência, evidentemente. Assim foi a gênese de muitas profissões que conhecemos. Assim também, muitas se modificaram e até se extinguiram; no entanto, há a carreira que não segue fielmente a linearidade desse raciocínio, é sobre ela que refletiremos.

Desde quando o verbo se fez carne, o homem foi presenteado com um ambiente saudável para administrá-lo e para chamá-lo de casa. Essa herança lhe proveria o seu sustento e o de suas gerações, porém seu egoísmo e extinto explorador foram maiores, exaurindo e/ou poluindo recursos a ponto de alterar o equilíbrio ecossistêmico daquele grandioso sistema em homeostase, ou melhor, de sua própria casa.

Ao longo da história, observamos vários pensadores que se importaram com a causa, mas que não tiveram a atenção devida e/ou trabalhos reconhecidos e/ou valorizados em suas devidas gerações. Além disso, é fácil notar a prevalência por séculos da visão meramente disciplinar, o que dificultava a compreensão de muitos fenômenos ambientais. Um dos que fugiram à regra foi Da Vinci, ainda no século XV, que se destacava com a sua visão mais abrangente da natureza, o que chamaríamos de visão holística no século XX, e que inspirou cientistas como Fritjof Capra na sua Teoria do Pensamento Sistêmico.

A compreensão das significativas interferências humanas no equilíbrio ambiental associada a uma visão sistêmica dos seus efeitos, exigiram que a sociedade formasse um tipo específico de mão de obra que pudesse reunir todo o conhecimento disperso nas mais diversas disciplinas e pudesse gerir e desenvolver soluções para os graves problemas que já afetavam a humanidade. Assim, surgiu formalmente a carreira ambiental objetivando compreender de forma integrada os meios biótico, abiótico e antrópico, pilares que compõem o conceito moderno de meio ambiente.

Mesmo com a necessidade de acompanhar o homem desde o Gênesis, observa-se a criação de cursos voltados para a área a partir da forte influência da Conferência de Estocolmo em 1972. No Brasil, este efeito somente será convertido em ação na década de 1990 com a formação dos primeiros Engenheiros Ambientais, enquanto que a formação de Gestores Ambientais se dará na primeira década do novo milênio. A partir daí se observa uma curva, quase exponencial, de crescimento do número de cursos ofertados com as mais diversas denominações.

As graduações têm oferecido ao mercado profissionais com formação generalista (bacharéis) e específica (tecnólogos). Ambas visam atender claramente uma lacuna histórica que tem ganhado maior visibilidade no mercado em virtude dos mais diversos acordos celebrados mundialmente. Mais do que nunca, compreende-se que a gestão sustentável dos recursos naturais é uma questão de sobrevivência de todos os seres vivos. Ainda assim, mesmo com todo esse apelo, a temática ainda tem dificuldades de se converter em políticas públicas eficazes que possam salvaguardar o patrimônio ambiental de um dos países megadiversos do planeta.

No Brasil, em matéria ambiental, tudo é recente. O exercício mais fácil para a compreensão disso está na observância da evolução do normativo ambiental desde a publicação da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981. Caso o interesse esteja no entendimento do descaso com a temática, basta acompanhar a tramitação da regulamentação da profissão de Gestor Ambiental, cujo Projeto de Lei foi protocolado na Câmara dos Deputados em 2011 (PL 2664/2011) e ainda hoje patina no Legislativo. Atualmente, está no Senado Federal sob o número 3515/2019. Uma vergonha! Quanto à carreira de Engenheiro(a) Ambiental, observa-se um pouco mais de consolidação, pois carrega consigo a organização da categoria de Engenheiros, mas ainda enfrenta dificuldades de se estabelecer plenamente. Dificuldades essas que não deveriam existir em se tratando de carreira altamente necessária para o mercado.

A demanda urge não somente na iniciativa privada, mas na gestão pública também, no entanto o desaparelhamento dos órgãos que promovem a fiscalização, monitoramento e regulação ambiental no Brasil, nos três entes da federação, saltam aos olhos, levando a concluir que os avanços conquistados desde 1981 ainda são primários e insuficientes para a nação atingir o desenvolvimento sustentável.