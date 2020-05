O Liberalismo está em xeque?

Autora do texto:

Marcela De Lacerda Trópia é graduada em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e pós-graduada em Liderança e Gestão Pública pelo CLP – Centro de Liderança Pública. Atualmente trabalha como Coordenadora Política do Deputado Estadual Guilherme da Cunha, do Partido NOVO, em Minas Gerais, após ter sido coordenadora da campanha do Deputado Federal Tiago Mitraud em 2018.

No texto, Marcela levanta a questão de como o liberalismo tenta avança frente às três novas crises do país. Segundo ela, muito teria sido evitado se o Governo Federal fosse plenamente liberal. Entenda o que ela quer dizer:

–

O Brasil enfrenta três crises: a sanitária, com a pandemia do coronavírus, a econômica, que só piorou nesse novo cenário, e a política, com um Governo que falhou em entregar suas promessas de campanha, o combate à corrupção e as reformas liberais. Em meio a esse combo do fracasso, há quem insista que chegamos o fim do liberalismo. Eu defendo que não.

Desde que a pandemia começou, eu ouvi muita gente dizer que só um Estado forte seria capaz de nos tirar desta crise. Em especial, vi gente enaltecendo o sistema público e universal de saúde promovido pelo Governo Federal. Não vamos cair nesse conto. Se o foco do Governo fosse garantir saúde de qualidade em vez de tentar prestar o serviço diretamente, estaríamos nesse momento custeando leitos de altíssimo nível no setor privado para aqueles que não têm recursos. Se não tivéssemos que pagar médicos, equipamentos e logística de estoque e distribuição, poderíamos construir mais parcerias como a que Zema fez em Minas Gerais com o hospital privado Mater Dei Betim, garantindo leitos de UTI para quem mais precisa.

Um outro exemplo positivo de Minas Gerais foi a compra dos ventiladores custando um quarto do valor e chegando muito mais rápido. Quem comprou não foi a Secretaria de Saúde e sim a Samarco, em pagamento de parte da dívida que possui com o Estado. Mostramos que é muito mais eficiente adquirir ventiladores a preços de mercado do que a preços de licitação. No fim, o que importa mais? A defesa de um modelo estatal ou a entrega do melhor serviço ou produto ao cidadão?

A verdade é que a livre iniciativa sempre apresenta saídas melhores e mais baratas, até mesmo para uma crise epidemiológica. O caso do álcool em gel é um exemplo. A alta demanda inesperada pelo produto fez com que ele faltasse não apenas nas prateleiras dos supermercados, mas também nos hospitais. Uma das causas era a burocracia extrema, que impossibilitava a produção do álcool por fábricas de médio porte. Graças a uma rápida ação do partido NOVO, a Anvisa foi acionada e os impasses produtivos eliminados. Empresas cujos produtos estavam com a demanda em queda redirecionaram suas fábricas para a produção de álcool em gel. Imagine se estivéssemos esperando a construção de uma nova estatal…

Quando falamos da crise econômica, fica ainda mais claro que as respostas estão justamente no liberalismo. Se tivéssemos um Governo comprometido com a estabilidade fiscal nos últimos anos, de acordo com uma proposta liberal, teríamos caixa suficiente para suprir as demandas emergenciais que essa crise nos trouxe. Não seria necessário ampliar a dívida ou imprimir moeda, muito menos aumentar imposto.

Num mundo liberal, menos custos trabalhistas e regulações profissionais desnecessárias resultariam em mais gente empregada e com renda mesmo durante a crise. O exemplo da telemedicina é marcante. Também como fruto da bancada do NOVO na Câmara, conseguimos a permissão temporária da atividade, evitando que milhares de pacientes se exponham ao risco de serem contaminados nos hospitais, e garantindo que este mercado continue girando. Por fim, vale lembrar que o auxílio emergencial, um espécie de “coronavoucher”, é uma resposta liberal: dinheiro na mão de quem mais precisa, para ser livremente usado por cada família.

Por fim, não podemos deixar de dizer que a crise política poderia ter sido evitada se tivéssemos um Governo plenamente liberal. Para começar, privatizações e grandes reformas como a tributária e administrativa não estariam tão distante da nossa realidade. Ministros que apresentam trabalhos técnicos, como Paulo Guedes, não estariam com o cargo em risco. O aparelhamento de instituições públicas como a Polícia Federal, em benefício de interesses próprios e familiares, não seria sequer uma suspeita.

Há quem pergunte sobre como ficam os liberais em meio à crise política e eu tomo a liberdade de responder. Continuamos convictos e independentes, como sempre estivemos desde que o Governo começou. Não há possibilidade de concordar com posturas que ferem às liberdades individuais, que coadunam com práticas de corrupção ou que desrespeitem decisões técnicas e embasadas. Não vamos pagar essa conta, porque nenhum desses comportamentos refletem os valores de quem é liberal.

Nós, defensores da liberdade, sairemos dessa crise fortalecidos se soubermos superar o desafio de comunicação que muitas vezes nos é imposto. Faremos isso demonstrando com exemplos da vida real as respostas que um ambiente de liberdade pode oferecer em todos os contextos, inclusive os de crise mundial.