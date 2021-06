O lado obscuro no Orçamento Federal

Autor do texto:

Flávio Emílio Rabetti é Diretor de Convênios e Contratos na Prefeitura Municipal de Campinas. Professor na Escola de Governo do Servidor. Master em liderança e gestão pública com módulo em Oxford – Blavatnik School of Government- Inglaterra pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Pós-Graduado em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional e Administrativo pela PUC Campinas. Graduado em Direito pela USF.

No texto, o autor fala sobre as transferências previstas na lei orçamentária de 2020, estabelecidas pela Emenda Constitucional 105/2019, que sem controle e transparência, apresenta o lado obscuro do orçamento do executivo federal.

Não é novidade que o parlamento há alguns anos vem dominando o orçamento do executivo federal, através da obrigatoriedade nas despesas com as emendas impositivas. Notamos que a cada governo, o fortalecimento dessas despesas e os valores que foram e estão sendo despendidos aumentam de forma significativa e impressionante.

Atualmente com o advento das transferências especiais estabelecidas pela Emenda Constitucional 105/2019, tendo como objetivo dar celeridade à execução das emendas parlamentares impositivas sem nenhum tipo de controle e transparência na sua aplicação, bem como a efetividade do gasto público, mostra-se o lado obscuro no orçamento do governo.

Essas transferências especiais previstas na lei orçamentária de 2020 em R$ 621.000.000,00 (seiscentos e vinte e um milhões de reais) para R$ 1.990.000.000,00 (um bilhão novecentos e noventa milhões de reais) demonstram o tamanho do comprometimento do executivo para o parlamento nacional em apenas uma modalidade de transferência.

O expressivo valor poderia tornar-se em até quatro vezes maior se utilizado a modalidade para emendas de bancada, porém com a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN nº 6786 ajuizada pelo Partido Novo, no qual sustenta que conferem poderes extraordinários aos membros do parlamento, revelando irresponsabilidade para satisfazer os interesses políticos/eleitorais em um momento de escassez de recursos e alta demanda orçamentária na área da saúde em função da pandemia, suspendendo o compromisso de repasse até o presente momento.

As transferências especiais trazem algumas peculiaridades, no qual duas delas cumpre elencar no presente artigo, a primeira diz respeito a dispensa de celebração prévia de convênio ou qualquer outro instrumento para o repasse dos recursos. A segunda assim que transferidos, os recursos passam a pertencer ao ente indicado pelo parlamentar.

Na lei orçamentária anual, estão alocadas na ação “0EC2 – Transferências Especiais”, sem detalhes sobre o objeto da despesa a ser realizada. Sabe-se a natureza (corrente ou de capital) e o ente que receberá os recursos. Mas não há informações que permitam identificar, por exemplo, em que área serão aplicados (saúde, educação, transporte urbano etc.) nem para que finalidade (construção de hospital, pavimentação urbana etc.).

A EC 105/2019 define algumas condições para uso dos recursos, destinadas a minimizar o impacto fiscal dos entes recebedores. Por exemplo, não podem ser considerados na receita do ente para fins de repartição nem para o cálculo dos limites de dívida e despesa com pessoal. Também não podem ser utilizados nessas despesas, e pelo menos, 70% dos repasses devem ser destinados a despesas de capital (investimentos e inversões financeiras).

Porém, o texto da EC 105/19 não deixa claro se a fiscalização dessas condições cabe ao Tribunal de Contas da União (TCU) ou aos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios (TC). Na PEC 48/19, que deu origem à emenda constitucional, a fiscalização da aplicação dos recursos pelos entes era atribuída ao respectivo Tribunal de Contas. Mas o trecho foi omitido na versão aprovada pelo Congresso Nacional.

Pelo sistema de pesos e contrapesos republicano, o Poder Legislativo é o titular do controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas. Na Constituição, as normas que tratam da fiscalização da gestão pública conferem ao TCU jurisdição sobre recursos federais, enquanto os TC devem fiscalizar os recursos dos respectivos entes.

Ao se confrontar as transferências especiais com essa lógica, surgem questões que evidenciam a sua incoerência com o arcabouço republicano: as transferências especiais, alocadas pelo Legislativo federal, passam ao controle do Legislativo local, que não participou do processo alocativo? Pode o Tribunal de Contas do ente endereçar determinações e recomendações à União? Em caso de dano ao erário, o recurso será devolvido aos cofres da União ou do ente que recebeu a transferência?

Também é perceptível que as transferências especiais fogem do modelo de federalismo estabelecido pela Constituição de 1988. Nele, cada ente federado decide onde alocar seus próprios recursos, seguindo algumas regras gerais constitucionais, como mínimos para educação e saúde, mas sem interferências da União.

Quando descentraliza recursos próprios para estados e municípios, a União visa aumentar a capilaridade na oferta de políticas públicas e atender demandas locais que estejam relacionadas a programas e ações federais. Para garantir o uso regular, eficiente e efetivo dos recursos, a União normalmente exige projetos e acompanha/fiscaliza sua execução.

Entretanto, em prol da celeridade, as transferências especiais sacrificam esse modelo. A partir de decisões resultantes do processo político orçamentário, a União aloca recursos que, na verdade, pertencerão aos próprios entes. Para transferi-los, dispensa estudos e avaliações para o repasse do recurso.

Acontece que não há evidências de que a celeridade na descentralização de recursos da União para os entes, por si só, implica entregas mais ágeis e alinhadas ao interesse público. A exigência de projetos e planos de trabalho previamente ao repasse tem por finalidade justamente garantir a convergência dos projetos locais aos objetivos fundamentais que devem ser buscados por meio do orçamento público.

A estruturação desses documentos, pelos órgãos federais e antes do repasse de recursos, ajuda tanto os entes sem capacidades institucionais para elaborá-los como aqueles que as têm. Isso tende a aumentar a eficiência e as chances de sucesso na aplicação dos recursos.

Em vez de gerar atrasos, poupa tempo do ente recebedor. Na prática, as transferências especiais apenas mudam a esfera responsável pelos estudos, visto que estados, municípios e DF não estão liberados da obrigatoriedade de licitar ou de justificar a dispensa/inexigibilidade de licitação. Assim, o tempo supostamente economizado no repasse dos recursos será gasto pelo próprio ente, na elaboração de projetos, os quais não raro são de baixa qualidade.

Segundo apuração do TCU, a principal causa para paralisação de obras no país são projetos básicos deficientes. Em seguida, são apontadas a insuficiência de recursos financeiros de contrapartida de estados/municípios/DF e a dificuldade de gestão dos recursos recebidos pelos entes. As constatações estão em fiscalização julgada em 2019, realizada com dados de mais de 30 mil obras públicas financiadas com recursos federais.

Em outra auditoria, julgada em abril de 2021, o TCU apurou que uma portaria utilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para agilizar transferências de verbas aumentou o risco de dano ao erário. Publicada em 2013, a portaria foi mencionada como causa de irregularidades em diversas fiscalizações do TCU, confirmando que instrumentos de gestão que sacrifiquem a transparência e o controle violam a economicidade, a eficiência e a efetividade do gasto.

O uso de transferências especiais para alocação de emendas de bancada estadual potencializa as distorções apontadas. Além de contrariar a Constituição, o §1º do art. 76 da LDO 2021, contestado na ADIn 6786, contraria normativo do próprio Congresso Nacional.

As incoerências e indefinições em torno das transferências especiais demandam, no mínimo, mecanismos robustos que permitam acompanhar todo o trajeto dos recursos. Esses mecanismos já existem e são amplamente conhecidos pelos entes, como a Plataforma + Brasil, usada na execução de convênios, e as iniciativas para padronizar marcadores e indicadores contábeis e orçamentários em toda a Federação, conduzidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Na análise das transferências especiais, vale lembrar uma das máximas de Willian Edwards Deming, uma das maiores referências em administração, produtividade e qualidade: “Não se gerencia o que não se mede; não se mede o que não se define; não se define o que não se entende; não há sucesso no que não se gerencia”.

A novidade trazida pela EC 105/19 não ataca as causas dos problemas que atrasam ou inviabilizam empreendimentos públicos no país. Ao invés disso, pode dificultar ainda mais a sua identificação, ao comprometer a transparência e o controle dos recursos.

Neste sentido, em virtude dos inúmeros questionamentos acerca do controle, transparência e efetividade das emendas especiais, cabe aos Estados e Municípios que recebem esses recursos dar a devida importância em relação ao Controle e a Efetividade do gasto.

Por fim, este é mais um capítulo que restará ao Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal esclarecer e passar diretrizes mais luzentes de um orçamento obscuro e custoso para nossa nação.