Novos objetivos que se concretizam

Comecei a escrever esse texto pelo título – o que nem sempre é comum. Quando terminei substituí uma palavra. Troquei SONHOS por OBJETIVOS. O MLG, o curso de pós-graduação em Liderança e Gestão Pública do Centro de Liderança Pública deixou de ser um sonho faz tempo, e tornou-se ação concreta com objetivos muito claros e definidos. Três deles merecem destaques aqui, com muito orgulho e agradecimentos a toda equipe envolvida nesse projeto:

Em junho levamos a turma 4 do curso para o módulo internacional. Pela primeira vez na história da ação a atividade deixou de ser em Harvard e migrou para Oxford. A semana foi transformadora, incrível e superou demais as expectativas. A Blavatnik School, escola de governo da universidade secular britânica é nova e repleta de energia. O programa, extremamente motivador e transformador, tratou de temas essenciais de liderança, gestão, inovação, política e comunicação no universo público. Chamou a atenção ter aula com os responsáveis pelas estratégias de comunicação da Rainha e de ex-primeiros-ministros. Foi genial ter assistido palestras com gestores de altíssimo gabarito no parlamento britânico. Foi especial ser conduzido por um membro da Câmara Alta, gestor do curso. Tivemos, definitivamente, uma bela experiência.

Essa semana a professora de Liderança e Institucionalização solicitou aos alunos para desenharem o que perceberam de conceitos ao longo do curso nas suas quatro trilhas de conhecimento – Liderança, Métodos para a resolução de problemas, Gestão Pública e Política. Importante salientar que o programa atual é novo, totalmente remodelado e desafiador. A lousa ficou repleta de ideias, princípios, conceitos, desafios, ferramentas e ações concretas. Como coordenador não escondi a emoção de ver os líderes construindo tudo o que pensamos para o curso de forma clara e, mais importante: integrada, conectando módulos, trilhas e disciplinas. Definitivamente é possível afirmar: marcamos a vida desses cerca de 30 cidadãos diretamente envolvidos com o universo público de diferentes estados e realidades de nosso país. E obviamente fomos impactados por suas descobertas, histórias, vivências, conquistas e avanços. Foi muito especial. E olha que ainda temos alguns meses de aulas!

Para completar, depois de um processo seletivo que atingiu uma relação de 10 candidatos por vaga, na próxima semana daremos início à quinta turma do MLG. São 36 cidadãos e cidadãs desse país que iniciam uma formação transformadora e muito especial. Tenho a mais absoluta certeza que diante de tamanha possibilidade de formarmos uma turma, fechamos um grupo que simboliza o que há de melhor. Políticos, gestores públicos, comissionados, estatutários, sulistas, nordestinos, mulheres, homens, jovens, cidadãos maduros e todo tipo de diversidade capaz de enriquecer qualquer formação. A expectativa é imensa.

Diante de todo esse cenário como não vibrar? Como não acreditar que um Brasil melhor é possível? Como não crer na transformação? A turma 4 se formará em dezembro, e teremos assim mais de 100 líderes diplomados. Essa rede tem um valor absoluto, e é a partir dela que desejamos seguir na missão de construir, transformar e conquistar valores republicanos, democráticos, éticos e cidadãos. Que comece a turma 5, que venham tantas outras e que consolidemos nossos sonhos. Ops… Objetivos!