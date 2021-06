Nota de esclarecimento e retratação

O Centro de Liderança Pública – CLP informa que o Sr. Flávio Emílio Rabetti, um de seus colaboradores e autor do artigo “O lado obscuro no Orçamento Federal”, publicado em 28 de junho de 2021, às 11h26, no Blog do MLG, hospedado pelo CLP no Portal Estadão, se utilizou do artigo “Transferências especiais: O descontrole do orçamento obscuro no STF”, de autoria de Virgínia de Ângelis Oliveira de Paula, publicado originalmente no site Migalhas.com, em 24 de junho de 2021, de forma inadequada e sem conceder os devidos créditos, incorrendo, assim, na prática de plágio.

O texto foi imediatamente apagado assim que as circunstâncias de sua produção se tornaram conhecidas.

O Sr. Flávio Emílio Rabetti reconhece o erro cometido e pede sinceras desculpas à Sra. Virgínia de Ângelis Oliveira de Paula, bem como reconhece que o Estadão não possui qualquer responsabilidade ou ingerência sobre as informações, conteúdo ou opiniões expressos no blog.

Flávio Emílio Rabetti e Diretoria do Centro de Liderança Pública