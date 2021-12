Liderança da Távola Redonda

Jonathan Henrique Souza é diretor de projetos especiais na Secretaria de Desenvolvimento Social e gerencia um programa intersetorial de combate à extrema pobreza no estado, o Percursos Gerais. É pós-graduando pelo Master em Liderança Pública do CLP – Centro Liderança Pública, e Mestre em Inovação e Empreendedorismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Quando era mais novo, passei um tempo significativo nas bibliotecas das escolas por onde estudei. Gostava de ler sobre história e algumas lendas, principalmente da idade média. Dentre essas, encontrei uma que falava do Rei Arthur. Quando mais velho, assisti diversos filmes sobre esse enredo, com diferentes narrativas e efeitos. Contudo, uma coisa sempre me chamou a atenção: a forma como a liderança de Arthur é retratada em todas as histórias.

Nos últimos anos, a palavra liderança ganhou destaque nas organizações, textos e debates, muitas vezes discutindo a diferença entre o “líder” e o “chefe”. As empresas incorporaram essa palavra, inclusive virando nome de cargos estratégicos. Acredito que, assim como não viramos um Big Mac ao entrar no Mcdonalds, não nos tornamos líderes apenas por estar em uma posição de liderança. E é nesse momento que a lenda de Arthur pode ser rica para aqueles que souberem compreendê-la.

O primeiro ponto é que Arthur, mesmo tendo cavaleiros dedicados à batalha, sempre é retratado estando na linha de frente junto com os guerreiros. O significado de liderança ainda é difuso. Contudo, meu voto vai para o conceito que diz que liderança é ir na frente. Em diversas organizações, nem sempre o discurso de liderança é posto em prática na rotina de trabalho ou nas ações dos “líderes”. Existe um simbolismo em estar “na batalha” junto com seus cavaleiros. Por algumas vezes precisei lidar com problemas que surgiram no final do dia que precisariam ser resolvidos imediatamente. E, em todas as vezes que isso aconteceu, reuni minha equipe, contei para eles o que havia acontecido e como precisávamos atuar. Nunca exigi que nenhum deles ficassem, mas em todas as vezes que isso aconteceu, todos ficaram até o final, eu e eles, juntos focados em resolver o problema.

Construção da liderança

Isso nos leva ao segundo ponto da estória: a távola redonda. Diz a lenda que Arthur não utilizava uma mesa comprida, mas uma mesa redonda. Até hoje ainda se tem o costume de reservar a cabeceira das mesas de reuniões para a pessoa mais importante. Está errado? Não, faz parte da cultura. Contudo, o que destaco é a atitude de um rei sentar-se em uma mesa onde ele não está no ponto de destaque, na verdade ele está com o mesmo nível que todos seus cavaleiros.

Sentar-se na távola redonda não faz do rei menos rei, mas faz com que todos os cavaleiros sejam mais responsáveis pelo reino. O empoderamento da equipe faz parte da construção da liderança.

Felizmente, algumas pessoas que trabalharam comigo tiveram a possibilidade de crescimento em outras organizações, desta forma, tivemos que fazer alguns processos seletivos. Em todos os processos, toda a equipe que iria trabalhar com o novo profissional estava presente na entrevista. Na primeira vez, a minha nova equipe não entendeu muito bem o porquê estava chamando-os para participarem do processo de seleção. Hoje, isso é uma cultura nossa. Uma cultura tão diferente que alguns candidatos falam: “nossa, que legal eu já conhecer a equipe no processo seletivo” ou “que legal que todos estão aqui para conversar comigo”. Ao final das entrevistas nós decidimos como grupo. Claro que o meu voto tem peso por ser o líder da equipe, mas sempre ajustamos para uma escolha em conjunto.

Juntos vamos longe

Ao caminhar para o final do meu texto, gostaria de destacar o quanto ainda é preciso avançarmos na construção do que é ser líder no dia a dia. O hábito não faz o monge, assim como o cargo não faz a liderança. Precisamos nos colocar na linha de batalha com os nossos, e nos sentarmos com eles no mesmo nível para conversarmos sobre os problemas do reino e o seu futuro.

O assunto é profundo, mas a estória de Arthur é rica de ensinamentos e grandes emoções. Por fim, deixo o diálogo do filme 300, de Frank Miller, quando Xerxes, interpretado por Rodrigo Santoro, fala que mataria qualquer um de seus soldados pela vitória, enquanto Leônidas, Gerard Butler, responde “eu morreria por qualquer um dos meus”.

E aí, líder, tem sacrificado os seus para realizar alguma entrega?