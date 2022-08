IPP – Um instituto no meio do caminho

Daniela Góes é advogada e contadora, com MBA em Finanças pela PUC e Master em Liderança e Gestão Pública com módulo em Harvard – pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Especialista em Saúde Suplementar e membro da Comissão Especial de Direito e Saúde da OAB-RJ. Atualmente está como Diretora de Administração e Finanças do IPP, onde foi Chefe de Gabinete e Diretora Executiva.

O Instituto Pereira Passos (IPP), Órgão Municipal de Pesquisa e Informações da Cidade do Rio de Janeiro, foi criado pela Lei Municipal 2.689 de 1998. Suas diretrizes, no seu artigo 2º, lhe dão competência inerentes ao planejamento urbano, à produção de informações georreferenciadas (estatísticas, geográficas e cartográficas) e ao desenvolvimento de projetos estratégicos para subsidiar políticas setoriais e estudos socioeconômicos da Cidade do Rio de Janeiro. Com esta ampla finalidade e podendo celebrar convênios com outras entidades, o Instituto logo se consolidou como um centro de referência nacional e internacional, incubando projetos e potencializando políticas públicas.

No decorrer dos anos, a autarquia exerceu e incubou projetos dos mais diversos tipos e portes: Favela Bairro, Rio2016, Porto Maravilha, Rio Negócios, UPPSocial, Territórios Sociais, etc. Nos últimos anos, firmou-se como o Órgão de informações da Cidade, através do SIURB, Sistema de Informações Urbanas, que visa agilizar a troca, o armazenamento, a análise e a divulgação dos dados sobre a Cidade, assim como promover sua integração.

Entretanto, a integração dos dados da Prefeitura, assim como a orientação necessária para exercer sua função, tem ficado no meio do caminho, uma vez que o Instituto esteve vinculado nos últimos anos à diversos órgãos, tais como: Secretaria de Urbanismo, Gabinete do Prefeito, Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Econômico, Casa Civil e atualmente Secretária Municipal de Planejamento Urbano. Tem perdido assim parte da sua identidade e mais, parte da sua finalidade. Numa época na qual dados são o “novo petróleo” e que temos inteligência institucional para fazer diferente, o Instituto, que poderia ser alçado à um órgão robusto técnico, de informação qualificada e que poderia ser parâmetro para o Governo na avaliação de políticas públicas, assim como para a Sociedade Civil, encontra-se enfraquecido, sendo um braço ao órgão vinculante da hora, ao invés de órgão independente.

Nos últimos 10 anos, o Instituto teve diversos Presidentes, nomes renomados, técnicos e competentes, mas que tiveram que lidar não só com as mudanças de vínculos institucionais, cortes progressivos de cargos e custeio de pessoal, como também com a falta de vontade política ou ainda, de um olhar mais cuidadoso dos últimos decisores do executivo.

Desde sua criação, o Instituto não possui quadro próprio, se valendo de servidores cedidos ou nomeados, o que, junto com as constantes mudanças de rumos, acentuou a falta de identidade, de valorização e oxigenação de pessoal. Ainda assim, pude observar servidores comprometidos com o bem público, com a Instituição e mais que tudo: encontrei cidadãos servindo à Cidade.

Como gestora e profissional de área meio, posso afirmar que qualquer instituição, privada ou pública, é feita de pessoas e para pessoas e esta falta de identidade de vínculo, falta de esforço na retenção e desenvolvimento de seus funcionários e de definição de propósito, acabou fragilizando o IPP. Ainda assim, pelas pessoas, tanto as que passaram, quanto as que ainda estão, sua excelência e reputação continuam sendo um selo de qualidade reconhecido tanto internamente, quanto externamente.