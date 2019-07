Interprofissionalidade na saúde: Apreendendo saberes, afetos e práticas colaborativas

Karla Santa Cruz Coelho é médica, docente da UFRJ e Líder MLG pelo Master em Liderança e Gestão Pública -MLG. Ela, a enfermeira e docente da UFRJ, Andressa Ambrosino Pinto e a coordenadora do PET na Secretaria de Saúde de Macaé – RJ, Sabrina Nunes são autoras desse conteúdo que fala sobre a interprofissionalidade como atividade de integração no setor saúde. Confira:

A formação em saúde, no Brasil, vem perpassando por transformações constantes com vistas a se prestar um cuidado integral e resolutivo para cada usuário, família e sociedade. Para isso, há um processo de mudanças curriculares nos diversos cursos do campo da saúde, assim como iniciativas para implementação de novos arranjos educacionais, com base na interprofissionalidade.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010), a interprofissionalidade acontece quando dois ou mais profissionais de saúde atuam de forma interativa, compartilhando objetivos, reconhecendo o papel e a importância do outro na complementaridade dos atos em saúde.

Desse modo é preciso ainda compreender como se dá o processo de formação dos agentes envolvidos na busca de soluções na área de saúde e, por esse motivo, a seguir, apresenta-se com maiores detalhes conceitos que buscam explicitar como se dá o processo de integração das mais diferentes áreas de formação, a fim de alcançarem objetivos comuns quando estas compõem a área de saúde.

A educação interprofissional (EIP) é uma atividade que envolve a participação de profissionais de diferentes áreas com objetivo de aprenderem juntos maneiras que por meio colaborativo, possam proporcionar melhorias para a qualidade de atenção à saúde (Reeves, 2016).

Segundo Elery, 2012, o princípio da interprofissionalidade é critério fundamental que orienta equipes multiprofissionais na Estratégia Saúde da Família, que é uma das estratégias de alcance territorial da população adscrita, e pode obter melhores resultados no acompanhamento de seus pacientes por profissionais que juntos buscam refletir um tratamento compartilhado a fim de ofertar na atenção primária um atendimento qualificado aos pacientes ligados a seus territórios. Neste sentido, é preciso investir na capacitação das equipes que retroalimentam constantemente de informações as redes de cuidado aos pacientes.

Para tanto, é preciso manter ativa a interatividade interprofissional, que pode ser desenvolvida de diversas formas, tais como: seminários conjuntos e até interação na própria prática prevista nos currículos dos cursos (Reeves, 2016).

O cenário diversificado de aprendizagem está centrado no ato de compartilhar experiências e vivências, por meio de uma supervisão dialogada que busque alterações institucionais, apropriação ativa de saberes, produção de maneiras inovadoras de se organizar o trabalho em saúde e o fortalecimento das ações em equipe (Paro, 2018).

Dessa forma é necessário que pensemos na relevância do trabalho em equipe e na centralidade do usuário na produção dos serviços de saúde para que possamos oferecer e garantir serviços de saúde com mais qualidade.

Nesse sentido a interprofissionalidade vem sendo trabalhada no Município de Macaé – RJ através do Programa Educação para o Trabalho que vem a ser um trabalho de esforços entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujos projeto possuem propostas diferenciadas para que desde a formação do futuro profissional, ele já saiba o valor da interprofissionalidade na execução de suas funções.

Essa mudança tende a trazer benefícios, e é algo que só vai fortalecer as instituições para o progresso! Seguindo esse escopo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Campus Macaé e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Macaé – RJ estão em parceria no Programa de Educação para o Trabalho – PET Saúde Interprofissionalidade, desenvolvido pelo Ministério da Saúde (MS), com o objetivo desenvolver atividades extensionistas que contribuam para o trabalho colaborativo e interprofissional nos cenários de práticas e de “ensino-aprendizagem” para qualificar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e promover o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, estão sendo realizados: eventos/ atividades integradas para com a comunidade, coordenadores, docentes, discentes, preceptores; como também o planejamento e execução de oficinas colaborativas nos cenários de práticas de saúde; e, além disso, ferramentas pedagógicas relacionadas à arte serão utilizadas como facilitadoras nas atividades que serão implementadas com o objetivo de se conhecer, apoiar, multiplicar e refletir sobre a díade interdisciplinaridade e práticas colaborativas. O processo de diálogo com e na RAS é fundamental para se conhecer as experiências exitosas, além de incentivar a implementação de atividades colaborativas nas equipes, a partir das necessidades reais de cada cenário, de cada território.

Outro ponto que merece destaque são as metodologias ativas para resolução de problemas de forma crítica e reflexiva, no intuito de promover a interação entre os diversos atores, com foco na melhoria da prestação do cuidado aos usuários no SUS. Assim, às ações propostas, a partir do PET – Saúde Interprofissionalidade buscam articular e trabalhar o princípio da indissociabilidade nas atividades de ensino, pesquisa e extensão no fazer acadêmico.

Considera-se que a relação entre o ensino e a extensão conduz a mudanças no processo pedagógico, pois discentes, preceptores e docentes constituem-se em “sujeitos em ato” de aprender e apreender conceitos e conteúdos, desenvolver novos olhares, habilidades e competências referentes ao trabalho colaborativo. Para os docentes esta experiência desenvolverá novos olhares para os serviços de saúde instituídos na RAS e desenvolverá a capacidade de realizar novas abordagens para discutir o “ensino-aprendizagem”, considerando o trabalho colaborativo como eixo estruturante para a práxis da interprofissionalidade.

Espera-se que a partir, destas novas experiências e vivências, também sejam trabalhadas novas, outras, diferentes formas de se desenvolver os processos de “ensino-aprendizagem” nos cursos de graduação ao qual estão vinculados.

Para os discentes, almeja-se a ampliação de suas perspectivas de atuação na saúde coletiva, desenvolvendo novos conteúdos, práticas e vivências significativas, acoplando a experiência vivida como fonte de aprendizagem.

Espera-se também que as competências e habilidades relacionadas ao trabalho colaborativo em coletivos, incluindo o desenvolvimento de projetos conjuntos sejam trabalhadas ao longo do projeto, permitindo que também estes aspectos da formação sejam abordados.

Institucionalmente, para os serviços de saúde em questão espera-se apoiar o grupo local, preceptores e profissionais da RAS, que trabalham em equipes multiprofissionais, no sentido de ampliar sua capacidade de intervenção a partir do desenvolvimento do projeto, bem como apoiar a consolidação desses processos de produção do cuidado desenvolvido pela instituição, em cada cenário coparticipante. Desse modo, o projeto prevê a práxis de educação permanente a partir da temática interprofissionalidade.

Para os usuários espera-se proporcionar a oportunidade de inseri-los no desenvolvimento de práticas de cuidado mais efetivas com equipes multiprofissionais integradas e colaborativas.

Ao mesmo tempo em que a extensão possibilita a democratização do saber acadêmico, por meio dela, este saber retorna à Universidade, testado e reelaborado. Ressalta-se que a relação entre pesquisa, ensino e extensão ocorre quando a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a transformação da sociedade e a extensão, como via de interação entre Universidade e sociedade, constitui-se em elemento capaz de operacionalizar entre teoria e prática.

Destarte, este trabalho conta com a participação de discentes do curso das áreas da saúde da UFRJ – Campus Macaé, podendo contribuir para formação deste alunado, estimulando o desenvolvimento de ações que fortaleçam a relação de “ensino-aprendizagem” para o exercício da interprofissionalidade, a partir da apreensão de saberes, afetos e práticas colaborativas.