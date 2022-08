IDEB: um indicador importante

Aline Costa Cavalcante de Rezende é graduada em Matemática e pós-graduada no Master em Liderança e Gestão Pública (MLG) pelo CLP – Liderança Pública. Atualmente é Coordenadora Geral de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro,o que envolve gestão de pessoas e contratos com ações de planejamento estratégico, melhor utilização das verbas públicas e melhoria no atendimento.

De forma geral, há toda uma busca para índices melhores, no entanto mais importante que o índice, é entender o significado dos resultados e de que forma é possível ressignificar o planejamento pedagógico em prol da melhoria da qualidade e equidade do ensino, lembrando sempre que a educação de qualidade é um “lugar” de direito do aluno.

O IDEB tem limitações quando falamos de análise de dados, uma delas é o resultado ser publicitado somente no ano seguinte, retardando um trabalho específico a partir dos dados. Porém, trabalhar o resultado do SAEB a nível do entendimento da proficiência alcançada, identificar que habilidades os alunos já consolidaram, mergulhar nas questões de evasão e abandono, são fontes ricas para construção de um planejamento mais assertivo, voltado às características e estilo de aprendizagem de cada aluno.

Apesar das provas serem de Língua Portuguesa e Matemática, elas perpassam por todas as disciplinas por refletirem habilidades de prática de leitura e resolução de problemas, estabelecendo uma leitura de mundo.

A partir da análise dos dados no contexto escolar, a equipe de professores e de direção poderá qualificar melhor o planejamento e adequá-lo com o foco em competências e habilidades. Essa mudança pedagógica possibilitará ações e atividades capazes de desenvolver nos alunos a capacidade de análise, resolução de problemas, senso de coletividade, trabalho em equipe, a visão de mundo, sendo capazes de ser autônomos e proativos em relação à vida e na relação com seus interesses e aprendizado.