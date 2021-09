Efetividade das Emendas Parlamentares

Flávio Emílio Rabetti é Diretor de Convênios e Contratos na Prefeitura Municipal de Campinas. Professor na Escola de Governo do Servidor. Master em liderança e gestão pública com módulo em Oxford – Blavatnik School of Government- Inglaterra pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Pós-Graduado em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional e Administrativo pela PUC Campinas. Graduado em Direito pela USF.

Muito tem se falado das emendas parlamentares como forma de instrumento no presidencialismo de coalizão (termo trazido pelo sociólogo e cientista político Sérgio Abranches) no qual o executivo para pautar sua agenda de governo junto ao parlamento utiliza-se desse meio para ter as devidas aprovações.

Outra maneira da qual as emendas são utilizadas como instrumento político se faz quando o Governo ao longo do seu mandato torna-se fragilizado correndo risco de sofrer um processo de impeachment, neste caso o parlamento sabendo da oportunidade utiliza-se da “ferramenta” para obtenção de mais recursos via emendas de relatoria e extraorçamentárias uma vez que as demais emendas (finalidade específica e especial) são constitucionalmente obrigatórias.

Como contrapartida deste segundo caso, o parlamento através das lideranças trabalha a favor do Executivo não deixando qualquer processo de impeachment ser colocado em pauta.

Diante deste caloroso tema, o que se questiona é: Sabendo da importância desta ferramenta a sociedade consegue perceber a efetividade desses recursos?

Para chegarmos à conclusão deste questionamento, primeiro é necessário entendermos o papel das emendas parlamentares, discorrendo sobre sua aplicação ao Ente beneficiado para então chegarmos às consequências que os projetos e as políticas públicas oriundas das emendas trouxeram para a sociedade.

O parlamento ao longo dos últimos 07 anos conseguiu grandes feitos a respeito do tema, uma vez que obtiveram a aprovação através de uma PEC (proposta de emenda constitucional) para torna-se as emendas em impositivas, ou seja, obrigando o Executivo (que tem o orçamento) a destinar 1,2% da Receita Corrente Líquida aos parlamentares.

Entende-se por receita corrente líquida, a soma das receitas tributárias do Governo, referentes a contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores das transferências constitucionais.

Através da obrigatoriedade do orçamento federal, os parlamentares conseguiram, independente do governo em questão, obter esses recursos para sua região e demandar projetos para a melhor qualidade de vida (muitas vezes esses projetos não são executados).

Necessário fazer uma observação a respeito da porcentagem estabelecida pela PEC, já que dos 1,2% da RCL, 50% deverão ser destinados para ações voltadas ao SUS (custeio e/ou investimento).

No final do ano de 2019, mais uma conquista pelo Congresso a respeito do tema, a Emenda Constitucional 105 de 2019, trazendo uma nova modalidade chamada de especial. A PEC que teve como relator o senador do Estado de Minas Gerais Anastasia.

Nesta modalidade existe a celeridade entra a indicação, aceite do Ente beneficiado e crédito do recurso, porém é discutida a transparência e o controle sobre o tema, e até mesmo se o objeto pretendido pelos entes políticos foi atendido.

Diante dessas premissas, é notório para os municípios que o êxito na captação dos recursos junto ao Governo para as políticas em investimento e/ou custeio é através dos parlamentares, pois, além dos recursos obrigatórios existem os discricionários que atualmente vem contemplando inúmeros parlamentares da base do Executivo Federal conforme exposto acima.

Podemos concluir neste ponto que os recursos existem, sejam eles com despesas vinculadas ou discricionárias, a principal questão é a eficácia desses recursos e sua efetividade na sociedade, quais os motivos que não ensejam um contentamento da população em saber que as emendas parlamentares demandam volumosos recursos para o Congresso.

Este é o âmago do presente artigo, pois muito se fala nos montantes dispostos aos parlamentares e pouco se tem dos indicadores de efetividade desses recursos, e o impacto que os investimentos trazem à população.

A princípio não notamos um planejamento estratégico do proponente que busca o recurso junto ao parlamentar, ou seja, não é demonstrado através de levantamentos básicos o quanto aquela política pretendida vai ser necessária para a população, seja ela preventiva ou não.

As tratativas iniciais com levantamentos do escopo pretendido e os custos são essenciais (muitas vezes as emendas parlamentares são encaminhadas para objetos que ficam expressivamente muito acima do valor contemplado – Economicidade).

Outro ponto relevante diz respeito ao programa do Governo Federal e sua ação orçamentária com o objeto pretendido, é necessário a discussão entre os técnicos orçamentários do Ministério Concedente com a assessoria do parlamentar autor da emenda em conjunto com o município proponente, já que cadastrado erroneamente o objeto fica vedado sua alteração e poderá a emenda ser rejeitada por impedimento técnico.

Essas informações e o mapeamento dos envolvidos com a elaboração do primeiro escopo faz-se através do planejamento estratégico, envolvendo vários stakeholders, e os dados coletados devem ter o mínimo de subjetividade.

Existe também a relevância quanto aos prazos colocados através das portarias interministeriais e decretos, a falta de conhecimento do lapso temporal para aptidão de um projeto e a execução dos recursos (divididos em etapas pela portaria 558/2019) ocasionará rescisão do instrumento celebrado entre o Ente beneficiário e o Concedente.

A eficiência, além de ser uma das dimensões das políticas públicas (acompanhada da economicidade, eficácia, efetividade), também envolve o trato com o processo e a gestão de projetos, sendo necessário para um resultado positivo na gestão.

O planejamento estratégico (mapeamento dos envolvidos, levantamento do escopo), a gestão do conhecimento (eficiência) são elementos dos pressupostos para a execução dos recursos, sendo que o outro tópico não menos importante é a necessidade de indicadores e controle acerca da execução.

Neste caso, nota-se que existe a execução dos recursos, mas não tem o acompanhamento para medição do impacto ao objeto proposto inicialmente, fazendo com que a transparência acerca do objeto seja prejudicada. Atualmente existem vários mecanismos tecnológicos para efetuar a medição dos indicadores e dar a devida transparência aos órgãos de controle e a população.

Da mesma forma que existem sistemas através do BIM (Building Information Modeling) para as obras e serviços de engenharia, fazendo com que a qualidade do projeto e os vícios sejam sanados antes da sua execução.

Atualmente, vem sendo implantado pelo Governo Federal através do Ministério da Econômica o Modelo de Gestão e Excelência em Transferências Voluntárias – MEG – TV, modelo que tem como objeto alcançar alguns pilares como Governança, Estratégias e Planos, Geração de Valor Público, Sustentabilidade e Capital Intelectual.

O Governo municipal precisa ter consciência da necessidade de reestruturação em seu quadro de servidores no que tange a qualificação e o fornecimento de ferramentas mínimas para elaboração de projetos em tempo hábil. Pois o retorno financeiro na captação de recursos com a estruturação de planejamento, acompanhamento e execução é expressivo, uma vez que os indicadores de efetividade conseguirão demonstrar as principais revisões a serem feitas nos projetos executados ou execução.

Por fim, em resposta ao questionamento inicial acerca da efetividade das emendas parlamentares, conclui-se que em decorrência dos problemas elencados acima, a dificuldade não se encontra só com o parlamentar que destina o recurso e sim com todos os atores envolvidos no processo, dando a sensação de descrédito para a população, pois os recursos estão disponíveis, mas a falta de gestão e governança em aplicá-los causa um impacto negativo acerca do tema.