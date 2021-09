Digitalização de serviços públicos: um legado da parceria JUCESP/Podesp

Ademar Bueno é administrador pela FGV, Mestre em Ciências da Saúde pela Medicina Santa Casa, Master do MLG-CLP e Vice-presidente da Junta Comercial de São Paulo – JUCESP André Arruda é graduado em Direito com MBA em Gestão Pública. É pós-graduado em Ciência de Dados, além de especialista em formas de uso e métodos de gestão em TIC. É presidente da PRODESP – a empresa de tecnologia da informação do Governo do Estado de São Paulo.

Em tempos de intensas transformações as quais o mundo contemporâneo vem vivenciando, onde a tecnologia é a principal ferramenta neste processo e presente no cotidiano das pessoas, faz-se necessário ousar para implementar soluções inovadoras e manter a máquina do Governo de São Paulo operando plenamente. Mudanças de processos sempre exigem a integração de novos hábitos e muita disciplina. Estes desafios têm sido uma constante para a empresa de Tecnologia do Estado, a Prodesp e a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUCESP, pois estes desafios ficarão como legado ao povo paulista.

Visando elevar a gestão pública a um patamar de excelência, a Prodesp desenvolveu diversos programas digitais em várias organizações do Estado, algo somente possível com uma visão técnica e um planejamento apurado tanto do fornecedor como do cliente. Um bom exemplo para isso são os canais do Poupatempo que conta, hoje, com quase 150 opções de atendimento online.

Outro projeto inovador e exemplo nacional, o Programa Bolsa do Povo é uma iniciativa que consolida em uma única plataforma digital todos os projetos para assistência social e transferência de renda, e tem como meta beneficiar mais de 500 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. No trato aos cuidados com o Meio Ambiente, temos o Programa SP Sem Papel que permitiu reduzir a tramitação de papéis e impressos em secretarias e órgãos do Governo, tornando a administração mais ágil, eficiente e consciente.

O caso de maior destaque se dá à JUCESP devido ao modelo de parceria desenvolvido com a autarquia. A Prodesp inaugurou, no fim de 2019, uma área de pós-venda, onde deslocou um coordenador em tempo integral para acompanhar o dia a dia e fazer todas as tratativas diretamente com e na Junta Comercial. Também foi criado um comitê com reuniões semanais entre as equipes envolvidas, o que garantiu, além de agilidade a todo o processo, a execução do plano de implementação de projetos para o desenvolvimento de todas as ferramentas pensadas. Foi um modelo de governança diferenciada que gerou uma verdadeira simbiose entre os envolvidos das instituições.

Dentre vários resultados, destacamos o prazo de abertura de empresas que diminuiu de 3.5 dias para cerca de 30 minutos. Caso este atribuído, em especial, à capital paulista, pois a cidade possui um sistema de análise automática de viabilidade para abertura de negócios, o Balcão Único. Esta solução moderna e funcional permite ao empreendedor realizar, em um único ambiente, todas as etapas necessárias de constituição de uma empresa. O sistema também impulsiona o estado no relatório do Doing Business, promovido pelo Banco Mundial, que mensura a desburocratização de processos facilitadores para que investidores estrangeiros empreendam no país.

A Prodesp, com mais de meio século de fundação, e a JUCESP com 131 anos, seguem desenvolvendo inovações sem precedentes para o Poder Público e seus clientes. E seguirão responsáveis por muitas soluções tecnológicas oferecidas, aplicando suas expertises de modo incansável em novos produtos e recursos. Facilitar a vida do cidadão, de parceiros e prestar excelente atendimento, além de gerar desenvolvimento econômico, é o legado que ambas as empresas querem deixar para o Estado de São Paulo.