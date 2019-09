Desmatamento da Amazônia e o impacto na saúde dos brasileiros

Autores do texto:

Karla Santa Cruz Coelho é médica, docente da UFRJ e Líder MLG pelo Master em Liderança e Gestão Pública -MLG. Ela, e Rodrigo Scofield, músico e educador são os autores desse conteúdo que fala sobre a relação que o desmatamento da Amazônia tem com os costumes alimentares e impactos na saúde dos brasileiros. Confira:

Vivemos nesse último mês uma situação suigeneris no nosso país, principalmente no que tange, ao processo histórico da gestão ambiental nacional com epercussão mundial. O atual presidente do Brasil, em 10 de agosto de 2019, vivenciou um dos momentos mais dramáticos desde sua eleição: o “Dia do Fogo”, o dia em que a floresta amazônica ardeu em chamas sendo consumida por vários focos de incêndios simultâneos seguidos por uma semana.

Segundo dados do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), o número de focos de calor provocados pelas queimadas foi 60% mais alto nesse início do ano do que nos 3 anos anteriores, assim como dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) demonstram que no período de 1/01/19 a 14/8 desse ano tivemos 32.728 focos de queimadas na floresta. Todos esses dados se agravaram ainda mais na semana do “Dia do fogo”. Se nós nos restringimos a apenas duas regiões do Pára, os dados ficam ainda mais alarmantes, só em Novo Progresso foram 1.170 focos de incêndio, e em Altamira 1.630, segundo dados do INPE. E o pior que esses números já são muito maiores do que nos últimos 4 anos pesquisados, só no estado do Acre foram encontrados 19.000 hectares de cicatrizes de queimadas na floresta. Especula-se que as queimadas na Amazônia não são fenômenos naturais e sim ações praticadas pelo homem, visando usufruir da floresta: 80% pela pecuária,10% pela agricultura e 10% extrativismo madeireiro. Vemos então o modelo econômico de desenvolvimento predatório de destruição dos biomas, em nome de se conseguir a maneira mais fácil, rápida e barata de se abrir novos pastos para se criar gados.

No Japão, por exemplo, onde se consome muita carne bovina, nem por isso os pastos são criados em áreas de preservação ambiental, lá os donos dos pastos são obrigados a aplicar tecnologias no solo que fazem com que os pastos sobrevivam por 50, 60 anos sem prejuízo na produção e ao meio ambiente. Enquanto aqui no Brasil percebe-se que os pastos têm vida útil de 12 anos em média, isto é, se em 12 anos o pasto já não dá mais pra alimentar os bois, abre-se outro.

É nesse momento que o problema torna-se um caso de política e saúde públicas, portanto, responsabilidade nacional, e uma questão mundial. Primeiramente, é um problema político na medida que desde que foi eleito, o presidente arrefeceu a fiscalização nos focos mais importantes historicamente de queimadas como por exemplo, no sul do Pára em Novo Progresso, onde dispensou o núcleo de fiscais do Ibama e desmobilizou a guarda nacional na base de fiscalização que ficou sem apoio esse ano.

Partindo desse pressuposto, origina-se a questão que trata o tema também como um problema de saúde pública. Por que continuamos na contramão do mundo aumentando o consumo de carnes vermelhas como de boi, porco, cordeiro e bode, entre outras, pela população, se sabemos através de vários estudos os malefícios que o consumo cotidiano desse tipo de alimento traz ao nosso organismo, como câncer e problemas cardíacos, por exemplo? Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), o seu consumo deve ser limitado a 500 gramas de carne cozida por semana. Quanto mais consumo de carne mais aumento de doenças, como o câncer no intestino (cólon e reto), uma vez que em excesso pode trazer efeito tóxico sobre as células. Com isso há mais compra de remédios pelos consumidores, sem falar no aumento de procedimentos médicos e internações.

Podemos concluir, que apesar de todo incidente internacional e o mal estar causado pela queima da floresta, todos nós podemos fazer algo como evitar o consumo excessivo de carne, praticar exercícios físicos e trabalhar em conjunto com agentes de saúde educando a todos sobre os benefícios da ingestão de frutas e verduras, e agir em prol do meio ambiente e do ar puro que oxigena todo o planeta proveniente da floresta que não pode ser extinta jamais.