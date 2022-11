Centro de Governo é um desafio para o Brasil

Bruno Bondarovsky é atual Subsecretário de Transparência e Governo Digital da Prefeitura do Rio de Janeiro, atuou como Diretor no Ministério da Economia e Secretário de Fazenda em Mesquita, na Baixada Fluminense. É engenheiro pela PUC-Rio, pós-graduado em Marketing pela COPPEAD-UFRJ e no Master em Liderança e Gestão Pública – MLG pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

“Centro de Governo” é um conceito amplo que traz consigo o valor de haver alinhamento e coordenação nas ações de um governo. A OCDE destaca a importância de um bom centro de governo no apoio à tomada de decisões, na coordenação de políticas públicas transversais, no planejamento estratégico de todo o governo e na comunicação com a população e com a própria administração das mensagens do governo.

Sem o bom desempenho das funções do centro de governo, as entregas efetivas à sociedade não são atingidas e a aprovação popular fica prejudicada.

No governo federal brasileiro, boa parte desse papel cabe à Casa Civil e ao Comitê Interministerial de Governança, estabelecido em 2017, composto pelo Ministro da Casa Civil, Ministro da Economia e Controlador Geral da União.

No entanto, o envolvimento necessário de outros órgãos, sejam laterais ou subordinados aos membros do Comitê, demonstram a complexidade do desafio. Apenas na questão programática, já costumam estar à mesa além da Casa Civil, a Secretaria de Governo, a Secretaria Geral, a Secretaria Especial de Modernização do Estado e os órgãos de finanças, planejamento e gestão do atual Ministério da Economia, entre eles a Secretaria de Orçamento Federal e a Secretaria de Gestão. Claro que o primeiro passo para o sucesso é a existência de atores capacitados e comprometidos com uma gestão de qualidade, mas essa governança só seria efetivamente possível com ritos e processos perfeitamente ajustados aos papéis dos atores, que por sua vez devem estar muito bem definidos e serem sustentados por um belo sistema de informações, tudo o que não existe.

O que ocorre de fato é que os ministérios fazem orçamentos quadrienais e anuais (PPA, LDO, LOA), que sustentam os programas com suas ações e alguns indicadores. Assim, é possível fazer o acompanhamento dos avanços, com relatórios e muitas explicações sobre os não avanços. Cada órgão, do gabinete de um ministro à mais distante coordenação, organiza seu próprio modelo de gestão, que pode ir da excelência ao nada, para executar o orçamento e fazer as entregas desejadas. Além disso, muitos programas se desdobram nos estados e municípios, e o Governo Federal tem pouca ou nenhuma atuação nas execuções. Com tantos pontos cegos na área de gestão, o dia a dia dos gestores é facilmente capturado por desafios políticos, midiáticos e burocráticos, reforçando um ciclo vicioso.

Desde que o Brasil fortaleceu sua intenção de ser membro da OCDE, o tema foi trazido pela organização como um grande desafio à gestão pública brasileira, tamanha a fragmentação dos atores centrais do governo e a própria falta de institucionalidade da compreensão do conceito. Ou seja, a ideia de programas, diretrizes, orçamento e acompanhamento periódico de metas com o devido controle externo parecia suficiente! Na nossa história, não foram poucas as tentativas de criação e acompanhamento de carteira de projetos nacionais prioritários, visando garantir recursos e derrubar barreiras, mas o tema da gestão é sempre difícil de vender internamente, então enfrenta dificuldades para obter os apoios adequados e sair do outro lado com sucesso e perenidade. O mais comum é vermos “suspiros” de até um ano e meio nos primeiros anos de cada mandato. Alguns indicadores e projetos estratégicos realmente avançam, mas com que velocidade? O que podemos, por vezes, nos vangloriar é da nossa capacidade de realizar grandes entregas físicas, com destaque para a construção da nossa capital, Brasília.

Afora o governo federal, o Brasil tem modelos bem-sucedidos de implantação e ação de centros de governo programático, por exemplo, em Minas Gerais de 2003 a 2010, em Pernambuco de 2007 a 2014 e na cidade do Rio de Janeiro de 2009 a 2016. O Plano Estratégico Rio 2013-2016 tinha 56 metas, balizadas por indicadores quantificáveis como “reduzir em 15% o número de acidentes de trânsito com vítima” ou “reflorestar 1.700 hectares”, associadas a 58 iniciativas cada qual com sua carteira de projetos, com cronogramas monitorados mensalmente por uma equipe distribuída em toda a prefeitura pela Casa Civil Municipal e, trimestralmente, pelo prefeito, em um rito claro onde ele mesmo passava por cada meta numa longa reunião de secretariado. Havia definição explícita da liderança de cada projeto, bem como celebração anual de acordo de resultados entre o centro de governo e cada órgão, além de ações quase instantâneas de correção de curso no caso de atraso ou não atingimento do patamar esperado do indicador. Transparência e participação popular reforçaram o modelo. O desenho de Minas foi semelhante, destacando a integração atingida entre o plano financeiro e o programático, um dos maiores desafios da boa execução no setor público brasileiro. Em Pernambuco, especialistas em planejamento do setor privado foram trazidos à prancheta, tornando o processo mais pragmático e efetivo. E tanto em Minas quanto em Pernambuco, os profissionais das carreiras de políticas públicas e gestão governamental atuaram no centro de governo e foram alocados nos projetos prioritários de forma a garantir a relevância estratégica e o cumprimento do plano.

Obviamente não é uma questão de copiar e colar um exemplo municipal ou estadual, mas de trazer atores com essas capacidades e experiências, adaptar à complexidade do governo federal e atualizar os modelos com as novas técnicas de gestão ágil.

No seu discurso após a vitória, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou claras 20 entregas prioritárias, entre elas, acabar com a fome, recuperar o poder aquisitivo da população, fortalecer os pequenos produtores e empreendedores, proteger o meio ambiente e reafirmar o papel do Brasil de protagonista internacional. Também trouxe valores que mira difundir na sociedade ao longo do governo como paz, união, diálogo, participação e transparência.

Certamente haverá programas, diretrizes, orçamento e acompanhamento periódico de metas, mas se não for estabelecido um modelo de Centro de Governo claro com ferramentas eficazes e processos de governança adequados, as entregas ficarão aquém do desejado. Isso porque os 4 anos passam mais rápido que antigamente, as cobranças são maiores e as resistências estão mais organizadas.