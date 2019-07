Burocratas do nível de rua: política pública, democracia e o dilema da linha de frente

Bruno Magalhães é servidor público estadual em Minas Gerais, atualmente cedido para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Ele também é líder MLG pelo Master em Liderança e Gestão Pública – MLG e mestrando em Gestão de Políticas Públicas pela USP. Neste conteúdo, Bruno se baseou no curso sobre burocracia no nível de rua, ministrado pela Gabriela Lotta e pelo Michael Lipsky no âmbito da Escola de Inverno da FGV, para trazer à tona uma discussão sobre a importância do burocrata de rua. Confira:

Naquela tarde de segunda-feira, 1 de fevereiro de 1960, quatro calouros do primeiro ano da North Carolina Agriculture and Technical University Joseph McNeil, Franklin McCain, Ezell Blair Jr. e David Richmond decidiram provocar uma mudança na sociedade sulista dos Estados Unidos da América. Simbolicamente, para levantar-se contra a segregação racial, decidiram se sentar. Os “quatro de Greensboro”, como mais tarde se tornaram conhecidos, entraram na Woolworth, uma loja de venda a varejo de uma série de produtos que chegou a se constituir uma grande multinacional em meados do século XX, sentaram-se no balcão “apenas para brancos” e pediram café. Como esperado, não só não foram atendidos como foram convidados a se retirarem da loja, o que eles se recusaram a fazer, permanecendo sentados até o horário de fechamento. Na manhã seguinte, os jovens apareceram novamente, dessa vez companhados de outros 21 colegas. No outro dia, já eram 60 mulheres e homens negros, 300 no dia seguinte. Ao meio-dia de sábado, mais de 1000 pessoas lotaram a loja.

O ato desses quatro estudantes de Greensboro iniciou uma grande mudança social nos Estados Unidos, inspirando outros movimentos do tipo sit-in e contribuindo para o fim da segregação racial no atendimento comercial em mais de vinte estados norte-americanos. O protesto culminou por inspirar muitas pessoas a lutar pela igualdade racial, sendo reconhecido como um dos marcos do movimento pelos direitos civis dos afro-americanos nas décadas de 60 e 70.

Felizmente, esses gestos ordinariamente revolucionários se adentraram nas universidades e inspiraram também um jovem acadêmico interessado em conceituar e analisar os protestos como um recurso político. Suas conclusões à época desafiaram a visão otimista – ou ingênua – do já renomado cientista político Robert A. Dahl sobre a fluidez da política americana e endossaram a visão do próprio movimento negro de que os protestos não seriam o mecanismo mais eficaz para fornecer mudanças a longo prazo. A razão para isso, argumenta, é que os protestos são frequentemente respondidos ​​por gestos simbólicos por parte do governo, ao invés de trazer mudanças materiais concretas traduzidas em políticas públicas, estas quase sempre direcionadas a restritos grupos de interesse.

Este acadêmico foi, é claro, Michael Lipsky, mais tarde conhecido por desenvolver uma das teorias mais aplicáveis ​​da administração pública, a chamada “burocracia de nível de rua”. Embora eu possa estar parafraseando, gosto de pensar que o estudo inicial de Lipsky sobre os protestos levaram o pesquisador a se interessar por conflitos urbanos, área que à época focalizava no estudo da provisão de serviços burocráticos para os pobres, o que por sua vez o levou à análise do papel de policiais, escolas, organizações de assistência social, finalmente culminando no perspicaz conceito de burocrata do nível da rua.

A ideia, preliminarmente desenvolvida no texto Toward a theory of street-level bureaucracy, ganhou contornos finais na clássica obra Burocracia de Nível de Rua: dilemas do indivíduo nos serviços públicos, publicada originalmente em 1980 e que recentemente teve versão traduzida para o português publicada pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP (a versão em português pode ser encontrada Documento aqui PDF ).

De acordo com o autor, diferentes agentes públicos que prestam serviços diretamente aos cidadãos desenvolvem um trabalho que compartilha muitos aspectos comuns e, portanto, é comparável. Embora em distintos tipos e nuances, trata-se de uma categoria especial de trabalho público, realizado em um contexto crítico onde os recursos são escassos, a pressão elevada, os objetivos controversos e a informação insuficiente. Os burocratas do nível de rua geralmente exercem quatro funções principais:

Categorizam e processam pessoas de acordo com critérios pré-estabelecidos; Distribuem benefícios e sanções; Definem como se dá a interação cidadão – Estado; Ensinam os cidadãos como se comportar para o acesso a serviços públicos.

Tudo isso é feito a partir de uma estrutura de relação de poder assimétrica, em que os cidadãos possuem limitadas chances de vocalizar demandas e, na maioria dos casos, não podem se dar ao luxo de sair do serviço e buscar provisão em outro lugar. Por outro lado, os burocratas de nível de rua geralmente têm poder limitado na sua relação com gerentes, burocratas de médio e alto escalão, políticos ou até mesmo seus pares de profissão.

>> Conheça boas práticas no Setor Público

Estando na linha de frente do estado, os burocratas de rua são pressionados tanto pela estrutura organizacional, que lhes cobra eficiência e responsabilidade, como pelos cidadãos, que deles esperam capacidade de resposta e efetividade, o que muitas vezes exige tratamento especial e criação de exceções aos rígidos protocolos operacionais. Em outras palavras, é um trabalho praticamente impossível. Essa é a razão pela qual é inescapável que os burocratas de nível de rua recorram a decisões discricionárias – e mesmo a estratégias de enfrentamento de pressão, também conhecida como coping – para chegar até o fim do dia de trabalho.

Entretanto, o que Lipsky corretamente aponta em seu livro é que o trabalho desses burocratas, muitas vezes negligenciado na análise de políticas, tem grandes consequências para a vida das pessoas. Estes profissionais não apenas moldam a percepção que o cidadão tem da ação estatal, pois personalizam o estado, mas também contribuem para que o resultado último da atuação estatal seja mais ou menos justo socialmente, já que os burocratas de rua também possuem uma parcela de decisão sobre quem recebe o quê, quando e como em relação ao serviço público. Especialmente no que diz respeito aos aspectos intangíveis da política pública, nos quais a padronização é impossível e a discricionariedade inevitável, o poder de decisão dos burocratas de rua é imenso.

Tais aspectos são, por exemplo, o tempo dedicado aos alunos nas salas de aula, a compreensão de situações delicadas que exigem tratamento excepcional pelos assistentes sociais, o encorajamento adicional dado a alguns casos e não a outros pelos atendentes das agências de emprego, a tolerância a transgressões menores vis-à-vis o viés racial na abordagem policial, a alocação de diferentes recursos em cirurgias mais ou menos promissoras por médicas/os ou enfermeiras/os públicos e, porque não, até mesmo a reflexividade cuidadosa na ponderação de regras e princípios por juízes e promotores.

Tal discricionariedade produz consequências relevantes do ponto de vista da organização/administração pública, das políticas públicas e do regime jurídico-democrático. Da perspectiva organizacional, interessa saber se as decisões são mais ou menos eficientes. Do ponto de vista das políticas públicas, interessam as relações e encontros horizontais e verticais ocorridos na micro-rede de atuação dos burocratas de rua. Finalmente, do ponto de vista jurídico-democrático, interessa compreender quem toma as decisões no âmbito ampliado da governança, assim como se o resultado produzido é compatível com preceitos constitucionais como a redução da desigualdade e a garantia de direitos.

Tamanha complexidade permeia todas as relações de pequeno ou grande alcance que existem ou podem ser desencadeadas pelos encontros realizados pelos burocratas de nível de rua em seus assuntos cotidianos. Essas relações não ocorrem “apesar dos dilemas individuais” desses profissionais, mas constituem o verdadeiro cerne que as torna tão inevitáveis, daí o imenso campo revelado por Lipsky.

Na versão expandida do livro, o autor afirma em uma breve conclusão que cada uma dessas burocracias de rua congrega sua própria comunidade de profissionais, acadêmicos, pesquisadores, consultores, ativistas, organizações profissionais, sindicais do terceiro setor, etc. que acreditam e agem para tornar as circunstâncias de trabalho em nível de rua mais apropriadas para oferecer melhores resultados. Em outras palavras, cada burocracia de nível de rua também faz parte de uma coalizão política que advoga sua visão e interesses como a melhor opção disponível em um determinado subsistema, expandindo não apenas uma política pública em particular, mas também os repertórios democráticos do regime.

Se é razoável conceber a burocracia ao nível da rua nestes termos sistêmicos, compreender normativamente a importância da participação desses burocratas nas coligações de aprendizagem política é imperativo. Sem embargo, não tomemos por certo as possibilidades de tais coalizões em termos de transformação social, sob pena de padecer da mesma ingenuidade em relação ao poder que marcou o trabalho inicial de Dahl. Novos problemas são sempre importantes para mudar a cena em que o conflito acontece e revelar novos atores antes invisíveis. Entender o papel do burocrata de rua nesses termos parece, ainda, um caminho a ser trilhado.